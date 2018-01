Andreas Muller/ Perché lascia il cast di Amici 17: al suo posto potrebbe arrivare Gian Maria Giuliattini?

Andreas Muller lascia il cast di Amici? Le voci riguardo il suo addio come ballerino professionista si fanno insistenti, al suo posto potrebbe arrivare Gian Maria Giuliattini.

13 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Andreas Muller

Già al termine della sua trionfale avventura dello scorso anno, Andreas Muller era stato annoverato nel cast dei ballerini professionisti di Amici 17. Una voce che si è confermata esatta e che ha portato l'ex concorrente del talent show a cominciare una nuova avventura di supporto ai ragazzi della scuola dell'edizione 2017-2018. Ma a quanto pare questa esperienza giungerà al termine prima del previsto: è il sito trashitaliano ad anticipare in esclusiva la notizia secondo la quale nelle prossime puntate del programma condotto da Maria De Filippi, Andreas Müller non farà più parte del cast e potrebbe essere sostituito da un altro suo illustre collega. Sembra infatti che a breve rifarirà il suo ingresso tra i professionisti un volto già noto al grande pubblico ovvero il ballerino Gian Maria Giuliattini. Oltre a lui, ci sarà inoltre un'assoluta new entry ovvero Angelo Recchia.

Andreas Muller perchè non c'è oggi ad Amici 17?

La notizia del possibile addio di Andreas Muller ad Amici è stata diffusa qualche ora fa dal sito trashitaliano.it, a conferma di un'edizione particolarmente complessa per il cast dei ballerini professionisti. Se venisse confermata la partenza del vincitore dello scorso anno, essa si aggiungerà al già noto abbandono di Stefano De Martino, che ha deciso di mettersi alla prova in qualità di inviato de L'Isola dei famosi in Honduras. Ma se nel caso dell'ex marito di Belen Rodriguez le motivazioni sono più che chiare, non è possibile dire la stessa cosa per il suo collega. Il diretto interessato, infatti, fino ad ora non ha né smentito né confermato tale notizia e nessun riscontro è arrivato anche dai siti ufficiali del talent show condotto da Maria De Filippi. Si tratta dunque di qualche problema con la produzione? O c'è sotto dell'altro, magari anche per lui una nuova opportunità lavorativa? I fan restano in trepida attesa, incrociando le dita riguardo il futuro di uno dei ballerini più apprezzati della storia di Amici.

