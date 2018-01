BEAUTIFUL / Bill e Brooke in viaggio di nozze a Parigi (Anticipazioni 13 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 gennaio: Bill e Brooke si trasferiscono a Parigi per il viaggio di nozze. Al loro fianco ci sono anche Rick e Maya.

13 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Nonostante il ritorno di Amici di Maria De Filippi, Beautiful tornerà regolarmente in onda anche questo pomeriggio a partire dalle ore 13:40. Sarà un appuntamento nel quale le buone e le cattive notizie si alterneranno per alcuni dei protagonisti della soap americana. I più felici del giorno saranno senza dubbio Bill e Brooke che, dopo diversi tentativi andati a vuoti, sono finalmente diventati marito e moglie. La coppia deciderà di recarsi a Parigi per il viaggio di nozze e non sarà sola durante il trasferimento nella capitale francese. Al fianco dei freschi sposini ci saranno anche Rick e Maya, che dovranno recarsi nello stesso luogo per alcuni impegni di lavoro alla Forrester International. Considerando il lungo viaggio, Lizzie non li seguirà e resterà a casa in compagnia di Zende e Nicole che si occuperanno di lei in assenza dei suoi genitori. Ma la coppia potrebbe essere chiamata ad affrontare la peggiore notizia possibile.

Beautiful: Nicole scopre di essere sterile

Fin dalle settimane successive alle loro nozze, Zende e Nicole hanno espresso il loro desiderio di voler diventare genitori. Per questo i due personaggi di Beautiful hanno lungamente tentato di realizzare il loro sogno, senza però ricevere la notizia sperata. Per questo la giovane Avant ha deciso di sottoporsi ad alcune visite specialistiche per capire se ci siano dei problemi fisici, soprattutto considerando che lei una bambina l'ha già avuta e quindi non dovrebbe avere particolari difficoltà nel restare nuovamente incinta. Ma questo pomeriggio, la diagnosi della ginecologa sarà più che negativa per lei e le farà cadere il mondo addosso. Le verrà, infatti, diagnosticata un'infertilità secondaria, causata dalla prima gravidanza, motivo per cui in futuro le sarà molto difficile restare avere altri bambini. Dunque la colpa di questi problemi sarà da attribuire alla grande generosità verso Rick e Maya?

