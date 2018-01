Belen Rodriguez/ L’amore per Andrea Iannone: “Non mi ha mai mollato!”, le ultime rivelazioni

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la coppia ha concesso una intervista doppia raccontando il loro amore e smentendo ancora una volta la crisi, rapporto a gonfie vele.

13 gennaio 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone si è sempre parlato di alti e bassi. Lo scorso novembre per esempio, si parlava di fortissima crisi proprio perché lei avrebbe voluto una storia davvero importante, specie dopo la rottura con Stefano De Martino. Tra il danzatore napoletano e la showgirl argentina è finita non senza conseguenze ed infatti, i due hanno dovuto scontrarsi con il gossip che li voleva nuovamente insieme. Dopo la fine del matrimonio, il pilota di MotoGp ha letteralmente perso la testa per l’argentina, fino a conquistarla del tutto. Ecco perché, dopo essersi scelti più di un anno e mezzo fa, i due non si sono mai separati, nonostante i pettegolezzi di web e giornali di cronaca rosa. Belen e Andrea, hanno di recente spazzato via il gossip con una doppia intervista rilasciata a Riders Magazine. “Andrea non ha mai mollato, mai.

Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha saputo entrare nella mia vita, sapendo anche quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì”, ha raccontato la showgirl argentina.

Andrea Iannone, le parole di un uomo innamorato

Lo sportivo all’inizio non pretendeva assolutamente nulla dalla sua amata, tanto da dichiarare: “La vedevo e stavo bene, bastava che la vedessi ridere e stavo bene. La prima volta che l’ho vista e che abbiamo parlato sono impazzito, mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità. Vedevo solo lei, capito? A Ibiza io mi svegliavo presto per allenarmi, perché sapevo che lei si alzava all’una, così quando avevo finito potevo già andare a trovarla. E se dovevo partire da qualche parte, facevo tutto in giornata. Perché lontano da lei ero preoccupato. Lo giuro. E non per gelosia, è molto più gelosa lei di me”.

A fare da cupido anche il fratello minore, Jeremias Rodriguez reduce dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip. L’alchimia tra i due, è nata in fretta, così come testimonia Iannone: “La mia moto è vita, la mia famiglia è vita e lei, ti garantisco che per me è una cosa veramente bella”. Belen e Andrea quindi, dimostrano non solo di essere innamoratissimi, ma di volere lasciare la loro storia, lontana da occhi indiscreti.

