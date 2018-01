Biondo, Amici 17/ Dopo la pausa gli sarà passa la cotta per Annalisa?

Biondo continua la sua avventura ad Amici 17, cresce l'attesa per scoprire se dopo la pausa i suoi sentimenti per Annalisa sono rimasti immutati. Cosa succederà?

13 gennaio 2018 Fabio Morasca

La settimana di Biondo ad Amici 17. (DPlay)

Biondo è uno dei cantanti attualmente presenti nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione. Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, sono riprese le lezioni all'interno della scuola di Amici che vengono mandate in onda attraverso il daytime del talent show, disponibile su Real Time, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 13:50. Durante il corso di questa settimana, è continuata la gara degli inediti che vede protagonisti proprio Biondo e Carmen Ferreri. I due singoli attualmente disponibili per il download su iTunes sono Déjà vu, la canzone di Biondo, e La complicità, brano di Carmen. Biondo, sempre durante questa settimana, ha incontrato anche la ballerina professionista Elena D'Amario che ha avuto il compito di insegnare ai cantanti come muoversi perfettamente su un palco. Biondo ha affrontato questa lezione insieme ad Alessandro dei The Jab, Einar, Yaser ed Emanuele.

BIONDO: LA LEZIONE DI ELENA D'AMARIO

Elena D'Amario si è concentrata su ogni cantante, parlando loro del movimento scenico. Per iniziare la lezione, la ballerina ha scelto proprio Biondo che, preso alla sprovvista, ha tentato di non esibirsi per primo, senza successo. Questo è stato il consiglio di Elena D'Amario: "Dovete muovervi, facendo riferimento a chi siete voi sul palco". Biondo si è esibito in sala prove, non cantando ma semplicemente muovendosi su una base registrata, sulle note di Cry me a river di Justin Timberlake. Biondo ha dato il via alla sua performance, facendosi il segno della croce, gesto apprezzato da Elena D'Amario: "Un'entrata quasi credibile". Utilizzando una bottiglietta d'acqua a mo' di microfono, Biondo, successivamente, ha sfoderato tutti gli altri passi del suo "repertorio". Queste sono state le critiche mosse dalla ballerina: "Dopo l'entrata, sei diventato troppo meccanico, ti devi ammorbidire". Biondo ha messo subito in pratica questi consigli.

