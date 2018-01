Bryan Vs Orion/ Amici 17, la comparata di ballo sull'esibizione live di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti e la sua L'Amore è faranno da colonnna sonora alla comparata di ballo che vedrà Bryan Vs Orion nella puntata di oggi, 13 gennaio, di Amici 17, chi la spunterà?

13 gennaio 2018 Hedda Hopper

Bryan Vs Orion

Finalmente la sfida delle sfide si ripete. Orion Vs Bryan è la comparata di ballo a cui assisteremo oggi pomeriggio nella nuova puntata di Amici 17. Questa volta i due ballerini dovranno scontrarsi sulle note de L'Amore è cantata dal vivo da Enrico Niogitti. Il toscano torna a casa proprio per presentare il suo inedito nello studio che lo ha lanciato e sulle sue note balleranno proprio i due ballerini che si scontreranno in un'esizione doppia per le loro squadre, quella del Ferro e del Fuoco. E' ormai un po' di tempo che i fan non assistevano ad una sfida di ballo di così alto tenore visto che Bryan è stato fuori per quasi un mese e solo adesso sta tornando in forma e sembra pronto ad affrontare le nuove lezioni e le esibizioni che potrebbero portarlo dritto dritto alla fase serale del programma. Come andrà a finire tra loro?

UNA SETTIMANA COMPLICATA PER I DUE BALLERINI IN SFIDA SABATO

Questa non è stata una settimana facile per i due ballerini e non solo per via dell'annuncio della comparata di ballo ma anche per quello che è successo nelle loro ore di lezione. Orion, in particolare, si è trovato ad affrontare difficili e complicate lezioni da parte di Alessandra Celentano. Il suo pupillo è reo di essere un po' sporco e poco incisivo e in questi giorni ha lavorato molto con lui ad una nuova coreografia in cui vorrebbe vederlo impeccabile. Consigli e altre richieste sono arrivate anche da Veronica Peparini che ha chiesto al ballerino di essere invece meno impostato e meno "educato" e pronto ad essere più selvaggio e naturale nel ballo. A Veronica non interessano punte di piedi e posizioni ma solo il suo movimento e la fluidità di cui è in grado, Orion dovrà cambiare ed essere versatile a cominciare dal saluto, meno "inchini" e più ciao. Alessandra Celentano non sarebbe d'accordo visto che ha chiesto a Bryan di fare il contrario.

