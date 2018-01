Bull 2/ Anticipazioni del 13 gennaio 2018: il segreto di Marissa

Bull 2, anticipazioni del 13 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Lo psicologo si ritrova in panne a causa di un nuovo caso e l'indecisione di un giudice.

Bull 2, in prima tv assoluta su Rai 2

BULL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, sabato 13 gennaio 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Bull 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 3°, dal titolo "Scambio di favori". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Kara Clayton (Minka Kelly) fa un ultimo tentativo con il marito miliardario per ottenere un accordo più vantaggioso, dopo un iniziale contratto prematrimoniale. Al rifiuto dell'uomo, la moglie si trafigge in tre punti diversi con un coltello ed infine spara a Marcus Clayton (Ronald Guttman), avvisando poi la Polizia di aver agito per legittima difesa. Il mattino successivo, la stampa dà un'ampia risonanza alla notizia e i legali del miliardario offrono un compenso generoso a Bull (Michael Weatherly) perché dimostri la colpevolezza della moglie. Marissa (Geneva Carr) nutre dei dubbi riguardo al caso, ma lo psicologo è allettato dalla cifra che gli è stata offerta e dalla possibilità di rivedere Diana Lindsay (Jill Flint), chiamata alla difesa della Clayton. Quella sera, durante un momento di intimità, Diana chiede a Bull di aiutarla a sostenere la difesa della donna e lo psicologo è costretto a rivelarle dell'incarico ricevuto.

Anche se l'avvocato fa un tentativo di fargli cambiare idea, lo psicologo decide di non tradire la sua etica professionale solo per un interesse romantico. Chunk (Chris Jackson) comunica in seguito al superiore di aver superato il test per studiare legge e di volersi trasferire a Nashville per proseguire il proprio sogno. Bull scopre inoltre di non poter dare un aumento al suo assistente per evitare che ne se vada, visto il costo della tecnologia di cui dispone il TAC. Durante il colloquio con i difensori dei Clayton, è costretto infine ad ammettere di non aver ancora ideato un piano.

Scopre così che i legali intendono negoziare un accordo per impedire che la donna abbia il controllo totale dell'azienda di famiglia. Si precipita infine da Diana con l'offerta allettante di poter ottenere 500 milioni di dollari per la sua cliente, ma Kara decide di non accettare. Vuole infatti l'adienza per il suo valore di oltre 6 miliardi di dollari e Bull capisce grazie alle sue parole che sta mentendo. Il passo successivo per il protagonista è convincere i legali dei Clayton a procedere con il processo, affidando il caso a Benny (Freddy Rodríguez). Durante il dibattito, Bull realizza troppo tardi che Diana lo ha ingannato per ottenere una vittoria e che potrebbe andare verso il fallimento. Diana ha infatti infiltrato un falso giurato fra i membri scelti, ma la donna nega ogni responsabilità.

Dopo aver cercato inutilmente di convincere Diana, Bull cerca di fare di tutto per dimostrare la colpevolezza di Kara, che di contro decide di dare la sua versione dei fatti l'indomani. Benny controribatte invece rivelando che Kara ha studiato anatomia prima di cambiare facoltà e che quindi sa perfettamente quali ferite procurarsi per rimanere in vita. Infine sferra il colpo finale, facendo notare all'imputata che ha dimenticato di togliersi i guanti prima di sparare al marito.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 GENNAIO 2018, EPISODIO 3 "SCAMBIO DI FAVORI"

Nel terzo episodio della serie tv, un giovane studente dell'univesità soffoca nel proprio vomito ed in seguito annega nel fiume Hudson. La vittima si trovava inoltre ad un party della confraternita, in cui ognuno dei presenti ha superato il limite con l'alcool. Rebecca Whelan chiede allo psicologo di aiutarla a scoprire cos'è realmente successo al proprio figlio e tocca a Bull dimostrare che i compagni di confraternita del ragazzo si sono messi d'accordo sulla versione da fornire alle autorità. Dopo aver composto la giuria per una vittoria finale, il TAC subisce una battuta d'arresto a causa dell'indecisione del giudice Hanlon di portare avanti la causa in assenza di prove. Intanto, Marissa rivela di aver iniziato una relazione extralavorativa e per questo di aver deciso di ridurre gli impegni con il TAC.

© Riproduzione Riservata.