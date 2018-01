C’è posta per te/ Anticipazioni e ospiti: Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi (13 gennaio)

C'è posta per te, anticipazioni e ospiti prima puntata 13 gennaio: Maria De Filippi accoglie in studio Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

13 gennaio 2018

C'è posta per te

Torna C'è Posta per Te. A distanza di 18 anni dalla messa in onda della prima puntata, oggi, sabato 13 gennaio, alle 21.10 su canale 5, torna l’appuntamento del sabato sera. Maria De Filippi ritorna per la ventunesima edizione di uno dei programma più amati della televisione italiana. Nonostante la formula sia sempre la stessa da 18 anni, C’è posta per te, ogni anno, porta a casa ascolti altissimi vincendo sempre la sfida diretta con Raiuno. A partire da questa sera, C’è posta per te andrà in onda per nove settimane. L’ultima puntata, infatti, sarà trasmessa sabato 17 marzo per poi lasciare spazio ad una puntata speciale dedicata alle storie più belle ed emozionanti della stagione. Come ogni anno, Maria De Filippi racconterà le storie delle persone comuni che hanno chiesto l’aiuto della redazione di C’è posta per te per ritrovare una persona cara, per riavvicinarsi a qualcuno o per riconquistare la persona amata. Storie vere che faranno emozionare ma anche divertire il pubblico di canale 5.

TUTTI GLI OSPITI DELLA STAGIONE

Come sempre, anche per la ventunesima edizione di C’è posta per te, Maria De Filippi potrà contare sulla presenza di molti personaggi famosi che si presenteranno in studio per fare una sorpresa ai protagonisti delle storie. Nel corso della prima puntata arriveranno l’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker, fresca di annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo 2018 e il marito Tomaso Trussardi. Anche nel corso delle successive puntate saranno tanti i vip che si emozioneranno nell’ascoltare le storie dei destinatari della sorpresa. Arriveranno così Patrick Dempsey, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ormai habitué del programma, capaci di strappare sempre un sorriso al pubblico, Emma Marrone, tornata sulla scena musicale con il nuovo singolo L’isola che anticipa l’uscita del nuovo album “Essere qui” e ancora Iary Blasi e Francesco Totti.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata di C’è posta per te saranno tante le storie che racconterà Maria De Filippi. Ai microfoni del settimanale Chi, Queen Mary ha dichiarato che, nel corso della registrazione della puntata, ha fatto fatica a trattenere le lacrime. La storia che ha toccato profondamente Maria De Filippi è quella di due genitori che, dopo aver perso un figlio, hanno voluto fare una sorpresa all’altro figlio facendogli incontrare Gonzalo Higuain. “Per la prima volta dopo tanti anni una storia mi ha messo in difficoltà, ed è quella che ha come sorpresa il calciatore Gonzalo Higuain […] Ci hanno chiamato due genitori che hanno perso un figlio e la madre si è rivolta all’altro figlio per chiedergli scusa se si è occupata meno di lui. Mi ha fatto impressione l’amore incondizionato e questo ragazzo, che vedevo per la prima volta, era di una dignità che mi ha commosso, perché mi commuove la dignità del dolore. Lì ho fatto fatica a non piangere e non so se sono riuscita a trattenermi”, ha spiegato Maria.

