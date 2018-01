CABIN FEVER/ Su TV8 il film diretto da Eli Roth (oggi, 13 gennaio 2018)

Questa sera, sabato 13 gennaio 2018, alle 23.30 su TV8 va in onda “Cabin Fever”, film horror diretto da Eli Roth. Tra i protagonisti del film l'attore Rider Strong.

13 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Il film in onda su Tv8

ALLA REGIA ELI ROTH

Questa sera, sabato 13 gennaio 2018, alle 23.30 su TV8 va in onda “Cabin Fever”, film horror diretto da Eli Roth. Il film è stato prodotto negli Usa nel 2002 da Eli Roth, Evan Astrowsky, Sam Froelich, Lauren Moews, Jeff Hoffman. La colonna sonora è di Angelo Badalamenti e Nathan Barr. Tra gli attori troviamo nomi non famosissimi, tra cui Rider Strong, nei panni del protagonista Paul, già visto in Irish Twins (2008) e The Dungeon Master (2011). Accanto a lui l'attrice americana Jordan Ladd (Hostel: Part II nel 2007 e Darkened Room nel 2002) e James DeBello (Penthouse nel 2008 e Kush nel 2007). Nel cast anche James DeBello, Cerina Vincent, Joey Kern, Arie Veerven, Giuseppe Andrews e il regista Eli Roth.

CABIN FEVER, LA TRAMA DEL FILM

Il film “Cabin Fever” narra l'avventura di un gruppo di ragazzi che si recano in un cottage nel bosco per trascorrere una vacanza all'insegna del divertimento. I primi istanti nel cottage trascorrono in tutta tranquillità, ma ben presto il gruppetto di amici scopre che attorno al cottage si cela qualcosa di misterioso e pericoloso. Il principale rischio è incarnato da Henry, un uomo sfigurato da una malattia contratta dal cadavere del suo cane, la fascite necrotizzante, e ancora infetto. Il poveretto cerca invano di chiedere aiuto ai protagonisti che, in preda al panico, gli danno fuoco. Parlando con gli abitanti del paesino vicino al bosco, i ragazzi scoprono che si sta diffondendo una terribile malattia, che infetta umani e animali. Capiscono così che la morte di Henry non ha assicurato loro la sicurezza e l'immunità, poiché il morbo ha già cominciando a colpirli uno alla volta.

