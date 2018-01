CECILIA RODRIGUEZ / Sarà protagonista di un nuovo programma di Canale 5 in primavera?

Cecilia Rodriguez sta vivendo il suo periodo di fama dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2. E per lei potrebbe arrivare una nuova proposta in televisione...

13 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Dal giorno in cui ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez è più che mai protagonista del mondo dello spettacolo. Con interviste a tabloid e programmi televisivi, ospitate in locali e numerose proposte di lavoro, la sorella minore di Belen ha cominciato a brillare di luce propria. Se in passato era richiesta più che altro per la sua parentela famosa, ora Chechu può finalmente camminare con le sue gambe, tanto che anche dei brand famosi hanno richiesto la sua collaborazione in eventi promozionali, l'ultimo dei quali Pitti Uomo a Firenze. Ma, secondo quanto riporta il settimanale Vero, le buone notizie che Cecilia non sarebbero finite qui. Sembra infatti che per lei sia in arrivo un nuovo progetto televisivo che, dopo il reality show dello scorso anno, potrebbe renderla nuovamente protagonista della rete ammiraglia Mediaset. Il nome di tale trasmissione e il ruolo che avrà Cecilia sono ancora topo secret.

Cecilia Rodriguez di nuovo protagonista in tv?

Il settimanale Vero nel suo ultimo numero ha riportato quanto segue: "Da quando Cecilia Rodriguez ha preso parte al Grande Fratello Vip ha cominciato a brillare di luce propria e continua a ricevere numerose proposte di lavoro, non solo legate a serate ed eventi. A quanto pare Cecilia avrà infatti un ruolo molto importante in un nuovo programma che andrà in onda in primavera su Canale 5". Nessun ulteriore dettaglio è stato diffuso, quindi i più curiosi dovranno attendere ancora qualche tempo per saperne di più. Nel frattempo potranno comunque rifarsi tenendosi informati con tutti i dettagli della storia d'amore tra la modella argentina e Ignazio Moser, conosciuto proprio durante l'avventura al Grande Fratello Vip 2. Le voci secondo la quale la coppia si sarebbe fidanzata sono state smentite, ma la loro storia d'amore continua a procedere per il meglio. Per il momento però è prematuro parlare di matrimonio, come precisato dai due diretti interessati: "Per stare assieme non bisogna necessariamente sposarsi. Il nostro progetto, ora, è quello di stare assieme, bene come stiamo adesso, il più lungo possibile. Ci piacerebbe per sempre".

