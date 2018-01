Carmen, Amici 17 / I consigli e le critiche di Paola Turci

Carmen Ferreri è una delle cantanti presenti nella scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione. Questa è stata la sua settimana.

13 gennaio 2018 Fabio Morasca

La settimana di Carmen ad Amici 17. (Witty Tv)

Carmen Ferreri è una delle cantanti attualmente presenti nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione. Dopo la sosta dovuta alle festività natalizie, sono riprese le lezioni all'interno della scuola di Amici, di conseguenza, anche il daytime del talent show, in onda su Real Time, è tornato ad andare in onda regolarmente da lunedì a venerdì alle ore 13:50. Carmen, nel corso della puntata del daytime andata in onda lunedì scorso, ha ricevuto la visita di Paola Turci: l'insegnante, fino ad ora, ha sempre chiesto agli allievi di dimostrare una forte capacità interpretativa. La Turci, quindi, ha deciso di fare visita a Carmen proprio durante una delle sue lezioni. La cantautrice ha esordito, dicendole che qualcosa di lei non la convince fino in fondo e ha provato ad "indagare" dentro la sua persona. Inizialmente, Paola Turci le ha consigliato sostanzialmente di essere meno gentile, di dire meno parole come "grazie" o "scusa".

I CONSIGLI DI PAOLA TURCI

Paola Turci, quindi, ha ricordato a Carmen di essere una ragazza tosta quando lei vuole. La giovane cantante siciliana ha risposto che ciò accade solamente quando qualcosa non le va a genio. L'insegnante ha consigliato a Carmen di usare le parole "grazie" o "scusa" solamente quando servono e non come armi di difesa. Queste sono state le parole di Paola Turci: "Davanti al microfono tu stai facendo uno show e non ti devi disperdere, non ti devi perdere dietro le parole "grazie" o "scusa"". Carmen ha replicato, affermando che si tratta semplicemente di un lato del suo carattere che le viene rimproverato anche dal padre. La Turci le ha consigliato di lavorare su se stessa e di trovare un equilibro tra i due estremi del suo carattere. Carmen: "Dico sempre grazie perché per me stare qui è davvero un miracolo". Anche sul modo di cantare e sul modo di scrivere, la Turci ha avuto qualcosa da ridire: "Sei un po' classicona, un po' antica, non vedo contemporaneità".

LA GARA SU ITUNES CON BIONDO

Paola Turci ha dichiarato che Carmen le è piaciuta all'inizio del suo percorso ad Amici. L'insegnante, però, ha notato che la giovane cantante sta perdendo quelle caratteristiche che, per la Turci, sono fondamentali "criteri di giudizio" come scandire bene le parole, ad esempio. Paola Turci, prendendo un'esibizione di Carmen come esempio, non ha apprezzato la sua versione di Quando finisce un amore, soprattutto nelle parti basse e nell'urlo. Turci: "Non devi dare la tua voce ma il tuo cuore". Alla fine, Paola Turci ha consigliato a Carmen di tirare fuori gli artigli e di essere semplicemente se stessa. Per quanto riguarda la sfida degli inediti con Biondo, la gara su iTunes è continuata anche nel corso di questa settimana. Carmen, come già sappiamo, ha pubblicato su iTunes l'inedito La complicità mentre Biondo è in gara con la canzone Déjà vu. Inoltre, Carmen, questa settimana, ha criticato Emma, dopo un compito assegnato da Rudy Zerbi che aveva invitato i ragazzi ad esprimere le loro opinioni sugli altri.

© Riproduzione Riservata.