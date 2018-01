Cast Isola dei Famosi 2018/ I concorrenti ufficiali: Francesco Monte annuncia la sua partenza

13 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Anche se manca l’annuncio ufficiale sui profili social del reality, non ci sono più dubbi sulla presenza di Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista che, ai microfoni di Verissimo, ha annunciato la sua partenza per l’Honduras. “Sono caricato a molla. Non vedo l’ora di spiccare il volo per l’Isola. Parto con la voglia di una mia rinascita", ha detto l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, pronto a rimettersi totalmente in gioco. Il nome di Francesco Monte è stato uno dei primi annunciati dai giornali. Dopo la batosta ricevuta con la fine della storia d’amore con la Rodriguez, l’ex tronista è pronto a mettersi totalmente in gioco. In Honduras, Monte ritroverà anche Stefano De Martino che ricoprirà il ruolo di inviato. Il ballerino napoletano, a sua volta, si è detto entusiasta per la nuova esperienza: “Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti”, ha dichiarato a Verissimo. Insomma, quelli che sono stati definiti i belli dell’Isola sono pronti a prendere il volo.

LE NAUFRAGHE SEXY

Sull’Isola dei Famosi 2018 sbarcheranno anche delle naufraghe decisamente sexy. Eva Henger, Cecilia Capriotti, Chiara Nasti, Bianca Balti, Alessia Mancini, Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto sono le donne sulle quali ha puntato la produzione e che faranno girare la testa non solo al pubblico ma anche ai naufraghi. Ascerà qualche nuovo amore? Le uniche che potrebbero dare vita a quale flirt interessante sono Francesca Cipriani e Paola Di Benedetto della cui vita privata si sa poco e Bianca Balti, ufficialmente single dopo la fine della sua storia d’amore con Max Biagi. Nadia Rinaldi, invece, ha dichiarato di aver chiuso con gli uomini mentre la Henger, la Capriotti, la Nasti, la Mancini e la Perrotta sono tutte felicemente impegnate. L’Isola dei Famosi 2018, dunque, darà vita a qualche piccante storia d’amore? Il pubblico si augura di sì.

