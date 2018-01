DANIELE BOSSARI/ Ripensamenti per Isola dei famosi 2018? No! solo malinconia per la "sua" Milano...

Daniele Bossari, prossimo opinionista in studio dell’Isola dei Famosi 2018, ha palesato negli ultimi giorni sui social un pizzico di malinconia. Riucistà a non far rimpiangere Signorini?

13 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Daniele Bossari

Il prossimo 22 gennaio inizierà su Canale 5 la tredicesima edizione del reality l’Isola dei Famosi che sarà condotto come consuetudine da Alessia Marcuzzi. Importanti novità dovrebbero esserci sulla composizione dello studio ed in particolare con il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari, che dovrebbe, salvo sorprese dell’ultimo minuto, rivestire il ruolo di opinionista fisso assieme a Mara Venier. Dunque per Bossari la conferma di far parte del cast del format di casa Mediaset dopo essere stato in lizza per il ruolo di inviato nei mari dell’Honduras poi assegnato a Stefano De Martino. Quello di opinionista potrebbe essere un ruolo che si addice particolarmente al compagno di Filippa Lagerback come stanno dimostrando anche gli ultimi post pubblicati sui social in cui il conduttore si è lasciato andare in riflessioni dal chiaro gusto malinconico ricordando a se stesso ed ai propri fan com’era Milano negli anni passati.

UN LEGAME PROFONDO CON LA SUA MILANO

Daniele Bossari è un milanese doc che ha visto la propria città, negli ultimi decenni, trasformarsi sotto i colpi di una rapida evoluzione tecnologica. Nello specifico postando una foto che lo ritrae con sullo sfondo un paio di grattacieli milanesi, Bossari ha voluto ricordare come prima di essi in quello spazio ci fosse negli anni Settanta un bellissimo Luna Park. Un luogo nel quale lui ha tantissimi ricordi della propria infanzia con particolare riferimento alla ruota panoramica: “Sono nato e cresciuto a Milano. Vicino a dove sorgono i nuovi grattacieli c’era il luna park Le Varesine. Erano gli anni ‘70. I primi ricordi della mia infanzia mi riportano esattamente qui. Ora è tutto diverso. Milano è diventata una metropoli, ma io sono sempre legato a quella vecchia e sgangherata ruota panoramica...”. Non c’è che dire, Bossari si conferma un personaggio molto riflessivo il che potrebbe rivelarsi un importante surplus per questa nuova ed attesa edizione de L’Isola dei Famosi.

