Einar, Amici 17 / La settimana del cantante prima dello speciale di sabato

Einar è uno dei cantanti presenti nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione. Questa è stata la sua settimana.

13 gennaio 2018 Fabio Morasca

La settimana di Einar ad Amici 17 (DPlay)

Einar Ortiz è uno dei cantanti attualmente presenti nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione. Dopo la sosta dovuta alle festività natalizie, sono ricominciate le lezioni all'interno della scuola di Amici: anche il daytime in onda su Real Time, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 13:50, è tornato in onda da lunedì 8 gennaio. Durante questa settimana, Einar è stato uno dei protagonisti della lezione che ha visto protagonisti la ballerina professionista, Elena D'Amario, nel ruolo di insegnante, e i cantanti Alessandro dei The Jab, Biondo, Yaser ed Emanuele, oltre ovviamente ad Einar, come allievi. La ballerina, infatti, ha insegnato ai cantanti come muoversi perfettamente sul palco. Einar, nella sala prove, si è esibito, muovendosi e interpretando il brano esclusivamente con il labiale, con la canzone Una carezza in un pugno di Adriano Celentano. Tutto ciò è successo durante la puntata del daytime andata in onda martedì 9 gennaio.

EINAR ORTIZ, LA PROVA CON RUDY ZERBI

Nella puntata andata in onda su Real Time giovedì 11 gennaio, invece, Rudy Zerbi ha voluto incontrare i componenti della squadra del Ferro, della quale fa parte anche Einar, invitandoli a confrontarsi gli uni con gli altri e ad esprimere opinioni riguardanti le loro esibizioni. Einar si è esibito per primo: le opinioni dei suoi compagni di squadra sono state tutto pressoché positive: le critiche hanno riguardato il fatto che Einar canta spesso tenendo gli occhi chiusi. Il consiglio che Einar ha ricevuto è stato quello di curare maggiormente l'interpretazione. Sempre durante la puntata andata in onda giovedì, Einar ha avuto anche un lungo confronto con l'insegnante Carlo Di Francesco. L'insegnante ha esordito, chiedendo all'allievo quali sono le sue difficoltà, nel dettaglio. Einar ha risposto così: "Faccio difficoltà soprattutto sul fiato, mi sento a disagio a volte". Einar ha dichiarato che la canzone che ha interpretato che gli è piaciuta di più è stata, fino ad ora, Falco a metà di Gianluca Grignani.

IL CONFRONTO CON CARLO DI FRANCESCO

Einar Ortiz, quindi, in presenza di Carlo Di Francesco, ha cantato proprio il famoso singolo di Gianluca Grignani. Al termine della prova, Einar ha spiegato i motivi per i quali si è riconosciuto molto in questa canzone: "Sono un falco a metà anch'io, vorrei provare a buttarmi in questo contesto ma ho paura di non farcela". Einar si sente molto frenato e insicuro ma è anche fiducioso da questo punto di vista. Di Francesco, quindi, ha chiesto se Einar abbia già raggiunto il massimo delle proprie potenzialità. Einar ha risposto, con fermezza, che questo non è il massimo che può esprimere. L'insegnante, quindi, ha controreplicato, affermando che è arrivato il momento per Einar di spingere al massimo. Einar ha cantato nuovamente Falco a metà. Di Francesco, quindi, ha proceduto con un consiglio: "Quando si va sul palco, le insicurezze vanno messe da parte. Devi buttarti". Einar ha provato anche la canzone Heaven. Secondo l'insegnante, Einar, quando canta, è troppo contratto.

