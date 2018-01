Emanuele Avino / Video: Carlo Di Francesco su tutte le furie: "Io non ti salverò!" (Amici 17)

13 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Emanuele Avino ad Amici 17

Guai in arrivo per Emanuele Avino, che a quanto pare non ha approfittato del lungo periodo di vacanza dalla scuola di Amici 17 per studiare e diminuire le sue lacune in campo musicale. Nell'ultima settimana di prove, infatti, per lui sono arrivati rimproveri di Carlo Di Francesco, che nel corso di una lezione ha avuto la possibilità di testare l'impreparazione dell'allievo. Deluso dal suo atteggiamento, l'insegnante è andato su tutte le furie quando Emanuele ha manifestato la sua scarsa conoscenza nei confronti di un capolavoro come "Father e son", una pietra miliare della musica internazionale che, secondo Carlo Di Francesco, nessun interprete che si rispetti può permettersi di non conoscere."Noi non ci capiamo forse, (…) se non sai chi l’ha fatto non capisci manco il contesto in cui è stato fatto, non capisci manco se quel cantante ha una storia, non ne capisci il senso", ha ammesso infatti l'insegnante deluso dall'atteggiamento dell'aspirante cantante; riuscirà Emanuele a colmare tutte le sue lacune in vista delle nuove sfide?

L'ATTACCO DI CARLO DI FRANCESCO: "CON QUESTO ATTEGGIAMENTO..."

Carlo Di Francesco ha manifestato i suoi dubbi su Emanuele Avino, colpevole, a suo dire, di non impegnarsi abbastanza nello studio. Dal suo punto di vista, infatti, l'allievo sembrerebbe più interessato alla visibilità che alla crescita personale, e per questo motivo starebbe puntando a rimanere più a lungo fra i banchi della scuola di Amici 17. A supporto della sua teoria, l'insegnante ha lanciato ad Emanuele delle accuse ben precise: "Il problema è che non ti sei spostato di un centimetro dalla prima volta che ci siamo visti", anticipando un epilogo che da qui a breve potrebbe segnare per sempre la sua presenza nella scuola di Maria De Filippi: "Con questo atteggiamento dove pensi di andare? Per me l’unico posto dove puoi andare con un atteggiamento così è a casa". Di conseguenza, l'appuntamento in onda oggi potrebbe essere per il concorrente particolarmente infausto, dal momento che Carlo Di Francesco non riesce più a credere in lui: "Continua per la tua strada, spero che gli altri ti salvino perché io non lo farò". A questo link è possibile visualizzare il video della querelle.

