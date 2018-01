Enrico Nigiotti/ Con "L'amore è" pronto a conquistare anche palco di Amici 17

Enrico Nigiotti ospite ad Amici 17 per il primo pomeridiano dopo la pausa natalizia. Dall'abbandono al successo con L'Amore è, il toscano torna finalmente a casa

13 gennaio 2018 Hedda Hopper

Enrico Nigiotti

Quello di oggi pomeriggio sarà un evento storico, Enrico Nigotti tornerà ad Amici, la sua casa, con la sua L'Amore è. L'inedito con il quale ha conquistato le vette delle classifiche e anche la finalissima di X Factor 2017, è pronto a fare lo stesso con il pubblico del talent show di Canale 5 lo stesso che gli ha permesso di arrivare al serale nell'edizione 2010 e lo stesso che ha assistito alla sua grande rinuncia. Eh sì, perchè il cantautore toscano che somiglia tanto ad un giovane Gianluca Grignani, di gavetta ne ha fatta tanta ma anche i suoi colpi di testa non sono mancati. Enrico Nigiotti era uno dei favoriti alla vittoria di quella edizione ma per amore di Elena D'Amario (adesso tra i professionisti ad Amici 17) lasciò il programma ad un passo dalla finalissima proprio per non scontrarsi con lei e non prima di averle professato tutto il suo amore.

ENRICO NIGIOTTI: DALL'ADDIO AD AMICI AL FESTIVAL DI SANREMO E X FACTOR 2017

Da lì in poi iniziò un periodo poco felice per lui. Nessuno voleva dargli credito fidandosi di nuovo di lui ma uno spiraglio di vita arrivò con l'incontro con Caterina Caselli. Nigiotti arrivò poi al Festival di Sanremo e da lì la rinascita, o quasi, fino a che, casual come sempre, capelli lunghi e pizzetto non si presentò sul palco delle audizioni di X Factor. Quel giorno conquistò un biglietto per la nuova edizione del talent show con la sua L'Amore è. Nonostante il no di Fedez, Nigiotti ha ottenuto comunque la possibilità di raggiungere, step dopo step, l'accesso ai live con l'unico obiettivo quello di cantare il suo inedito, quello dedicato al nuovo amore della sua vita, la donna che gli fa battere il cuore. Mara Maionchi lo prende sotto la sua ala e segna la sua rinascita con la promessa che cercherà di tenere a bada i suoi istinti e la sua testa calda. Enrico Nigiotti non vince ma trionfa e tornare ad Amici oggi chiuderà per sempre un cerchio che, forse, avrebbe potuto assumere colori diversi.

UN ANNO DE L'AMORE È

L'amore è l'omonimo singolo estratto dall'EP di Enrico Nigiotti che gli ha permesso di conquistare il disco di platino confermando che il toscano è stata una delle rivelazioni di X Factor 2017. L'inedito “L'amore è”, in radio dallo scorso 24 novembre e subito entrato al primo posto nella classifica dei singoli ma ha già compiuto un anno di vita. Lo stesso Nigiotti lo ha scritto su Instagram scrivendo: "L’amore è“ l’ho scritta precisamente un anno fa...Gennaio 2017. Non ricordo la data precisa, ma ricordo bene la fatica nel continuare a sperare di riuscire a fare questo mestiere. Oggi “L’amore è“ è certificato DISCO DI PLATINO, sto preparando il mio album e sto facendo pure l’autore per artisti che pensavo irraggiungibili. Ringrazio Sony che crede nelle mie canzoni, Adele Di Palma e Francesco Facchinetti, che sono i miei “Virgilio” in questo splendido e difficile mondo che è la musica. P.S. Per festeggiare ho deciso di suonarlo domani in Piazza Duomo, Milano alle 14.30. Vi aspetto". Ecco il suo post:

Un post condiviso da Enrico Nigiotti (@enriconigiotti) in data: Gen 10, 2018 at 10:31 PST

