FENOMENI PARANORMALI INCONTROLLABILI/ Su Iris il film con Drew Barrymore (oggi, 13 gennaio 2018)

Fenomeni paranormali incontrollabili, il film in onda su Iris oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: David Keith, Drew Barrymore e Freddie Jones, alla regia Mark L. Lester. Il dettaglio.

Il film Fenomeni paranormali incontrollabili va in onda su Iris oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 23.35. Una pellicola (titolo in lingua originale: Firestarter) che è stata prodotta nel 1984 negli Stati Uniti e diretta da Mark L. Lester. Nel cast sono presenti gli attori David Keith, Drew Barrymore, Freddie Jones, Heather Locklear, Martin Sheen, George C. Scott, Art Carney, Louise Fletcher, Moses Gunn e Antonio Fargas. Nel cast troviamo nomi famosi del panorama cinematografico internazionale. In primo luogo la piccola protagonista, Charlie, è interpretata da una giovanissima Drew Barrymore, attrice che già in giovane età ha dimostrato di avere un futuro. Prima di questo film ha preso parte, piccolissima, a E.T. L'extra-terrestre (1982), ma la ricordiamo anche in film del calibro di Prima o poi me lo sposo (1998), 50 volte il primo bacio (2005) e nei due film di Charlie's Angels (2000 e 2003). Nei panni di suo padre c'è David Keith, visto in Ufficiale e gentiluomo, nel 1983, Cavalli di razza nel 1983 e Daredevil (2003). Vanno menzionati anche Freddie Jones (The Elephant Man nel 1980, Dune nel 1984 e Hotel Room nel 1993) e Heather Locklear (T.J. Hooker tra il 1982 al 1986, Melrose Place dal 1992 al 1999 e Spin City dal 1996 al 2002). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

La protagonista del film, è la piccola Charlene McGee, detta Charlie, una bambina dotata di poteri paranormali. Nello specifico, Charlie è in grado di appiccare il fuoco solo tramite il pensiero, secondo una facoltà definita pirocinesi. Il potere della bambina ingolosisce i servizi segreti, che vorrebbero rapirla per usarla per i propri scopi. Uccidono dunque sua madre e, superata la difesa del padre (anche lui dotato di un piccolo potere), la rinchiudono in un laboratorio. Nel laboratorio militare Charlie viene costretta a mostrare la pirocinesi e studiata a fondo come un esperimento scientifico, fino a che il padre non decide di tentare il tutto per tutto per salvarla. Interrompe la cura di farmaci che tengono sotto controllo il potere di controllo mentale che possiede e costringe il Capitano Hollister, a capo degli esperimenti, a farli fuggire.

