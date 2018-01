FRAGILE: A GHOST STORY/ Calista Flockhart nell’horror di questa sera su Rai Movie (13 gennaio)

Va in onda su Rai Movie, oggi, il film Fragile: a ghost story, horror interpretato dall'attrice americana Calista Flockhart. La trama si svolge in un ospedale quasi abbandonato...

13 gennaio 2018 Susanna Sala

Fragile, a ghost story

IL CAST DEL FILM

Oggi 13 gennaio alle ore 23.00 su Rai Movie andrà in onda il film Fragile – A ghost story. Uscita nelle sale cinematografiche per la prima volta nel 2015, questa pellicola è stata diretta dal regista Jaume Balaguerò. Per quanto riguarda il cast, i nomi sono decisamente di rilievo e tra questi c’è, ad esempio, Calista Flockhart, il celebre avvocato della serie tv di successo Ally McBeal, andato in onda tra il 1997 e il 2002. Accanto a lei recita l’attore australiano Richard Roxburgh. Girato tra l’isola di Wight e la meravigliosa Barcellona, questo film è perfetto per chi ama il genere horror e, nel corso del tempo, ha riscosso il plauso sia del pubblico che della critica.

FRAGILE: A GHOST STORY, I MISTERI DI UN OSPEDALE PEDIATRICO QUASI ABBANDONATO

Ambientato nel Mercy Falls, un ospedale per bambini, il film racconta la storia di un incidente ferroviario che costringe lo staff a posticipare la data di chiusura della struttura in questione. A dare una mano ai medici rimasti in ospedale c’è Amy, un’infermiera chiamata a sostituire nel turno di notte Susan, che è morta dopo essersi dimessa. Amy ben presto si affeziona a Maggie, una bambina con un carattere decisamente molto complesso. Proprio la piccola Maggie racconta ad Amy che in ospedale si sentono spesso rumori strani e qualche scricchiolio a dir poco sospetto. Per Amy, almeno inizialmente tutto sembra normale, ma Maggie è convinta del contrario. Nella sua opinione, al piano 2 della struttura, infatti, si troverebbe Charlotte, la cosiddetta bambina meccanica che, però, solo pochissimi hanno la possibilità di vedere. Nonostante le prime difficoltà Amy indaga sui misteri dell’ospedale, scoprendo segreti e antichi legami, anche grazie a due medium e al dottor Robert Marcus. La trama si infittisce e i misteri si fanno sempre più pericolosi fino a mettere in pericolo la vita degli stessi protagonisti. Un vero e proprio film dell’horror che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

