FRANCESCO MONTE/ “Che batosta da Cecilia Rodriguez, la amo ancora! E sull'Isola dei Famosi...” (Verissimo)

Francesco Monte, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez nello studio di Silvia Toffanin. Per lui lunedì 22 gennaio si apriranno le porte del reality di Canale 5, l’Isola dei famosi 2018.

13 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Francesco Monte, Verissimo

Francesco Monte ospite di Verissimo in veste di naufrago in partenza per l’Hounduras per la nuova edizione del reality di Canale 5, l’Isola dei famosi. Per l’ex tronista di Uomni e donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sta per partire una nuova avventura che lo vedrà consolarsi nei mari dell’Honduras dopo la separazione avvenuta oramai tre mesi fa dall’amata Cecilia. Tuttavia proprio in questi giorni sembra che il caso abbia fatto incontrare nuovamente i due ex fidanzati entrambi guest star al Pitti Uomo, la manifestazione di moda fiorentina. Allo stesso evento infatti per lo stesso brand, nello specifico per la presentazione della nuova collezione autunno inverno del brand Boy London sono stati inviati sia Cecilia Rodriguez insieme all’attuale fidanzato Ignazio Moser, che Francesco Monte. Si è tratto di un triangolo pericolo, un incrocio che poteva creare qualche scenata di gelosia. Tuttavia secondo i più informati i tre si sono appena sfiorati. Nonostante infatti posassero per lo stesso brand, si sono sottoposti alle foto di rito nello stesso stand con lo stesso sfondo ma in momenti diversi. Mentre infatti Cecilia e Ignazio posavano davanti ai flash sorridenti e innamorati, Francesco Monte passeggiava distrattamente tra gli stand.

FRANCESCO MONTE: “LA SEPARAZIONE DA CECILIA È STATA UNA BASTONATA”

Secondo le anticipazioni che girano in queste ore sul web, Francesco Monte nella puntata in onda domani di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin spiegherà come vede questa sua esperienza al noto reality di Canale 5. L’ex tronista ammette che ha deciso di accettare questa avventura per chiudere una parte della sua vita alquanto dolorosa e per riuscire a trovare, attraverso la solitudine dell’isola, la forza per rinascere e per spiccare nuovamente il volo: “Sono caricato a molla.

Non vedo l’ora di spiccare il volo per l’Isola. Parto con la voglia di una mia rinascita”. A proposito del suo rapporto con Cecilia Rodriguez, la bella argentina che lo ha lasciato nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dopo essersi presa una cotta per Ignazio Moser, Francesco Monte spiega quanto difficile è stato ed è per lui dover accettare questa situazione: “E’ stata una bastonata, provo a seppellire un sentimento che ovviamente c’è . Prendo la partecipazione all’Isola come un percorso, per riflettere su quello che è successo. Non vado là per cercare l’amore”.

