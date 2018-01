Filippo, Amici 17/ L'ira della Celentano, sarà espulso dalla scuola?

13 gennaio 2018 Fabio Morasca

La settimana di Filippo ad Amici 17 (DPlay)

Filippo Di Crosta è uno dei ballerini della diciassettesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, le lezioni, all'interno della scuola di Amici, hanno ripreso il via. Anche il daytime del talent show, di conseguenza, è tornato nuovamente in onda, con le nuove puntate trasmesse da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 13:50, sul canale Real Time. Nella puntata del daytime di lunedì, Alessandra Celentano ha voluto incontrare Filippo e anche Orion, due ballerini della squadra del Ferro. L'insegnante ha dichiarato di aspettarsi molto da Filippo e, di conseguenza, non gli ha "perdonato" nessun errore commesso. La lezione non ha soddisfatto Alessandra Celentano che, rivolgendosi anche a Filippo, ha replicato così: "Voi lavorate ma non lavorate veramente. Eseguite e basta". L'insegnante ha comunque riconosciuto a Filippo l'impegno anche se, a livello di testa, la situazione deve migliorare.

LA LEZIONE CON ALESSANDRA CELENTANO

Alessandra Celentano ha rimproverato a Filippo il fatto di non essere tonico quando balla. L'insegnante ha dichiarato che, una volta apportate le correzioni, devono essere i ballerini a dimostrarsi capaci di saperle mettere in pratica: "Dovete lavorare con un'altra mentalità, dovete lavorare su voi stessi". La settimana di Filippo, però, non è stata positiva anche dal punto di vista disciplinare. Insieme a Nicolas e Vittorio, infatti, Filippo è praticamente a rischio eliminazione ed è in attesa di un serio provvedimento disciplinare a causa di ripetute violazioni del regolamento. I dettagli non si conoscono e il pubblico verrà a conoscenza di quanto è successo soltanto durante la puntata speciale del sabato che andrà in onda su Canale 5 domani pomeriggio, sabato 13 gennaio 2018. Anche in questo caso, Alessandra Celentano, messa al corrente dei fatti, ha voluto subito un confronto con Filippo e con gli altri due ballerini coinvolti, Nicolas e Vittorio.

IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Il confronto tra l'insegnante e i tre ballerini è avvenuto in sala relax davanti a tutti gli altri allievi. Alessandra Celentano ha parlato di fatti "gravissimi" e anche "imbarazzanti" da raccontare. Alessandra Celentano si è mostrata molto stupita dal comportamento di Filippo che, essendo stato mandato via dal Teatro San Carlo, dovrebbe saper bene cos'è la disciplina. La Celentano a Filippo: "Tu lo sai bene com'è la vita del ballerino, la cura del corpo, andare a letto presto, venire qui la mattina svegli...". Filippo ha chiesto scusa e ha dichiarato che non intende sprecare quest'occasione. Alessandra Celentano, però, non ha accettato le scuse: "Ti capita una chance così importante e la butti via?". L'insegnante ha dichiarato che Filippo ha fatto, letteralmente, delle "cose idiote". Filippo ha ribadito le proprie scuse, affermando che si tratta di un pentimento sincero e sentito.

