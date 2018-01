GIORGIO TIRABASSI/ E' Libero Grassi, l’imprenditore che sfidò Cosa Nostra (Verissimo)

Giorgio Tirabassi, ospite nello studio di Silvia Toffanin, Verissimo. Domani protagonista del primo film tv su Canale 5 del ciclo Liberi Sognatori Semplicemente Eroi.

13 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Giorgio Tirabassi in A Testa Alta - Libero Grassi

Il noto attore Giorgio Tirabassi è tra gli attesi ospiti di Verissimo in onda in questo pomeriggio di sabato 13 gennaio. Giorgio Tirabassi affronterà questa sua ospitata negli studi di Canale 5 per parlare della sua esperienza nel primo film per la televisione del ciclo Liberi Sognatori al via domani in prima serata su Canale 5 in cui vestirà i panni di Libero Grassi, l’imprenditore che sfidò Cosa Nostra. Libero Grassi infatti decise di non piegare la testa, non pagando il pizzo all’organizzazione criminale che negli anni Novanta spadroneggiava al Sud decidendo chi potesse guadagnare e chi no.

L’interpretazione di Giorgio Tirabassi del grande imprenditore italiano del settore tessile secondo le indiscrezioni del web è stato davvero magistrale. Secondo le parole di Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, è stata raccontata la storia e l’impegno di suo padre in difesa del bene comune e della libertà, da un grande attore. Giorgio Tirabassi infatti non è nuovo nel ruoli di questo genere. Ha infatti interpretato con delicatezza ed allo stesso tempo enfasi il giudice Paolo Borsellino nella mini serie di due puntate trasmessa per la prima volta su Canale 5 nel 2004.

GIORGIO TIRABASSI, UN BILANCIO DELLA SUA CARRIERA

In una delle ultime interviste Giorgio Tirabassi ha fatto un bilancio della sua carriera pensando ai sogni di un Giorgio Tirabassi ventenne che aveva mille sogni in un cassetto: “Il mio progetto futuro era quello di diventare un attore professionista, di vivere di questo lavoro e di riuscire a mantenerci una famiglia. Quindi tutto sommato ce l’ho fatta”. Proprio riguardo alla sua famiglia, il noto attore ha spiegato come vedrebbe la scelta dei suoi due figli di intraprendere come lui la carriera di attori: “Il più grande, che ha 26 anni, ha già compiuto, in realtà, questa scelta. Dopo il Centro Sperimentale ha partecipato al film di Laura Morante Assolo, nel 2016. Consigli? Solo se i miei figli me ne chiedono altrimenti ho paura che si innescherebbe un rapporto “faticoso”. Cerco di non interferire perché non vorrei si guastasse il rapporto personale che ho con loro che, invece, deve essere primario. Io ci sono, loro lo sanno”.

© Riproduzione Riservata.