GIUSY FERRERI/ Torna nel parterre della scuola della tv: il suo nuovo traguardo (Amici 17)

Reduce dal successo di "Roma-Bangkok", che su Youtube ha ottenuto 200 milioniodi visualizzazioni, Giusy Ferreri è pronta a tornare fra i coach della scuola di Amici 17.

13 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Giusy Ferreri

Al via fra poche ore la prima del nuovo anno di Amici 17, che vedrà ancora una volta Giusy Ferreri prendere posto nel parterre dei professionisti. La cantante, amatissima dagli allievi, si è già calata nel ruolo di coach nel migliore dei modi, lasciando ai suoi ragazzi dei di libri da leggere nel corso delle lunghe vacanze di Natale. È proprio questa vicenda, sui social, a scatenare l'interrogativo di Giusy Ferreri, curiosa di scoprire se i suoi studenti hanno seguito le sue direttive o se, così come già accaduto con altri insegnanti, hanno scelto di sorvolare. "Ciaooo, riprendiamo da qui... Chissà se i ragazzi hanno trovato del tempo per leggere I libri che ho avuto il piacere di donare", si chiede infatti la cantante in un post. Il suo proposito principale, però, è quello di dare appuntamento a oggi pomeriggio, quando l'amatissimo talent di Mediaset tornerà nella sua collocazione abituale. A questo link è possibile visualizzare il suo post.

200 MILIONI DI VIEWS PER "ROMA-BANGKOK"

Non sembra arrestarsi il grande successo di Giusy Ferreri, che con il video di Roma-Bangkok, nato dal fortunato duetto con Baby K, ha scalato tutte le classifiche. Il filmato, già in cima a tutte le graduatorie, negli ultimi giorni ha spiazzato tutti collezionando oltre 200 milioni di visualizzazioni e diventando il videoclip più visto di sempre di una cantante italiana su Youtube. Il video, lo ricordiamo, è diventato virale nel 2015, anno di pubblicazione del brano, diventando popolare anche in Argentina, Belgio, Australia, Singapore, Perù e Guatemala. Nel corso degli anni ha collezionato ben 9 dischi di platino, scalando le classifiche di Shazam Italia, iTunes e Earone. Stabile per oltre 11 settimane nella classifica stilata da FIMI per i dischi più venduti, il brano cantato da Giusy Ferreri è ancora oggi, a distanza di due anni dalla sua pubblicazione, un successo discografico.

