Giulia De Lellis all'Isola dei Famosi 2018? Concorrente a sorpresa: trattativa in corso... E Andrea Damante? Le ultime notizie sull'indiscrezione bomba lanciata dal settimanale Novella 2000

13 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Da gieffina a naufraga il passo è breve per Giulia De Lellis. L'Isola dei Famosi potrebbe essere la prossima esperienza televisiva dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La notizia è stata lanciata da Novella 2000, secondo cui Giulia De Lellis sarebbe in trattativa per sbarcare in Honduras. In realtà, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto partecipare alla passata edizione dell'Isola dei Famosi, ma pare che le fu impedito di partire per la sua eccessiva magrezza. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi sembra, dunque, scritto nel suo destino. La beauty influencer, finalista della seconda edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe essere la sorpresa del cast dell'Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato dal settimanale, la diretta interessata non ha ancora confermato o smentito, inoltre è difficile immaginare la sua risposta. «Risulta difficile credere che la giovane Giulia, dopo più tre mesi lontana dal suo adorato fidanzato Andrea, decida di partecipare nuovamente ad un reality che potrebbe tenerla lontana da casa per altri tre mesi circa», ha scritto Novella 2000.

GIULIA DE LELLIS ALL'ISOLA DEI FAMOSI? LA PROPOSTA "INDECENTE"...

Giulia De Lellis potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi a reality show già cominciato? Dall'8 gennaio scorso infatti i concorrenti già scelti sono ripresi dalle telecamere mentre si addestrano in un campo di sopravvivenza in Toscana. Considerando che dalla seconda puntata dell'Isola dei Famosi entrerà un concorrente misterioso che diventerà naufrago a tutti gli effetti, le quotazioni di Giulia De Lellis salgono. A patto che ovviamente decida di accettare la “proposta indecente”. Insomma, potrebbero esserci nuove sorprese per quanto riguarda il programma condotto. Si attende l'uscita allo scoperto dell'ex gieffina, intanto non si escludono colpi di scena dell'ultima minuto. Intanto nello studio di Cologno Monzese è tutto pronto per iniziare, a partire dagli opinionisti, che saranno Daniele Bossari e l'immancabile Mara Venier; in collegamento dalla Palapa ci sarà invece Stefano De Martino.

