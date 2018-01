Gonzalo Higuain, C'è posta per te/ Il Pipita torna ospite di Maria de Filippi, ma oggi qualcosa è cambiato...

Gonzalo Higuain sarà uno degli ospiti della prima puntata della ventunesima edizione di C'è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

13 gennaio 2018 Fabio Morasca

Gonzalo Higuain ospite a C'è posta per te

Gonzalo Higuain sarà tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda, in prima serata su Canale 5, a partire da oggi, sabato 13 gennaio 2018. Il calciatore della Juventus, alla terza partecipazione come ospite a C'è posta per te, sarà il protagonista di una delle sorprese, parte integrante del programma di Maria De Filippi da tantissime edizioni. Solitamente, l'ospite vip viene coinvolto per una sorpresa organizzata da una persona ad un suo caro, reduce da un momento difficile per vari motivi. Gonzalo Higuain sarà ospite della prima puntata di C'è posta per te insieme a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La showgirl e conduttrice svizzera e l'imprenditore saranno ospiti di un programma televisivo per la prima volta in assoluto. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto alla ventunesima edizione.

LA PRIMA VOLTA A C'E' POSTA PER TE DI HIGUAIN

Per Higuain, invece, come già anticipato, si tratterà della terza partecipazione a C'è posta per te. La prima volta del calciatore argentino, infatti, è stata nel 2014: all'epoca, Gonzalo Higuain giocava ancora nel Napoli e si presentò nello studio del programma condotto da Maria De Filippi in compagnia di Rafael Benitez, all'epoca allenatore del club partenopeo, e di Lorenzo Insigne, suo ex compagno di squadra. Recentemente, tra Higuain e Insigne, si è consumata una polemica dopo la partita Napoli-Juventus, vinta dai bianconeri proprio grazie ad un gol dell'attaccante argentino. Insigne, in quell'occasione, accusò il suo ex compagno di squadra di fare l'amico nel privato e di esultare in faccia sul campo. Tornando a C'è posta per te, in quella puntata, andata in onda precisamente il 15 febbraio 2014, sesta puntata della diciassettesima edizione, un'altra ospite protagonista di una sorpresa fu la cantante Laura Pausini.

LA SECONDA VOLTA COME OSPITE

La seconda partecipazione come ospite a C'è posta per te di Gonzalo Higuain, invece, risale ancora alla sua esperienza al Napoli. La puntata in questione, infatti, andò in onda su Canale 5 precisamente il 19 marzo 2016 e fu l'ultima della diciannovesima edizione. In quell'occasione, l'attaccante argentino si presentò in studio da solo. L'altra ospite, protagonista della seconda sorpresa, di quella puntata fu la cantante Alessandra Amoroso. Per la prima volta, quindi, Gonzalo Higuain presenzierà nello studio di C'è posta per te in qualità di calciatore della Juventus. In quest'occasione, Higuain fu invitato in studio dalla De Filippi per volere di una ragazza di nome Maria che fece una sorpresa al padre Antonio per ringraziarlo per aver accudito lei e le sue sorelle dopo la scomparsa tragica della madre. Sempre in quell'occasione, Gonzalo Higuain regalò al signor Antonio una sua maglia del Napoli. CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA

© Riproduzione Riservata.