Grace vs Emma/ Sfida comparata di canto: chi vincerà? (Amici 17)

Grace ed Emma sono le due allieve che oggi pomeriggio, nel corso del consueto appuntamento di Amici 17, si sfideranno nella prova comparata di canto. Chi vincerà?

13 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

La classe di amici

Nella scuola di Amici 17 sta per avere inizio una delle sfide più accese della stagione, quella comparata di canto che vedrà contrapposte Grace ed Emma. Le due cantanti, pur di conquistare la vittoria, si sono allenate per tutta la settimana con il pezzo assegnato loro dagli insegnanti, "Girl On Fire" di Alicia Keys, un brano molto complicato che tende a valorizzare, soprattutto, l'estensione vocale delle allieve. La canzone, interpretata in maniera completamente diversa dalle due cantanti, ha messo a dura prova la serenità di Grace, che diverse volte, nel corso dell'intera settimana di prove, ha avuto la possibilità di seguire le esibizioni realizzate dalla sua sfidante e di notare, giorno dopo giorno, la sua crescita espositiva. Ad incoraggiarla, in particolare, le parole di un altro allievo, Luca Vismara, sempre più convinto che la canzone sia perfetta per la sua tonalità: "È più cucito per lei, però tu puoi farlo in modo più originale". Sarà davvero Grace a spuntarla in questa agguerritissima prova comparata di canto? A questo link è possibile visualizzare il video della sua esibizione.

I CONSIGLI DI RUDI ZERBI PER EMMA

La lunga settimana di prove è ormai agli sgoccioli e la prova comparata di canto è sempre più vicina, ma chi Fra Emma, new entry della scuola di Amici 17, e Grace riuscirà ad avere la meglio sulle note di "Girl On Fire" di Alicia Keys? Per prepararsi alla sfida, la nuova arrivata ha avuto la possibilità di frequentare le lezioni di Rudi Zerbi, che tuttavia non ha nascosto la sua insoddisfazione di fronte alle sua voglia di non allontanarsi mai dallo stile che le è più congeniale. Ascoltando la sua esibizione sulle note di un Brano dei Coldplay, l'insegnante ha infatti notato che l'allieva tende a nascondere il suo grande talento, compiendo delle scelte banali ed evitando, quindi, di oltrepassare i limiti che si è imposta. Proprio in occasione del suo recente ingresso nella scuola di Amici, Emma ha manifestato una certa timidezza, un lato, secondo Carlo Di Francesco, che un vero cantante a un certo punto dovrebbe mettere da parte. Riuscirà Emma a tirare fuori la Grinta? Per visualizzare il filmato delle sue prove, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.