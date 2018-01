HAPPY FEET 2/ Su Italia 1 il film doppiato da Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino (oggi, 13 gennaio 2018)

Oggi, sabato 13 gennaio, alle 19,30 su Italia 1 va in onda “Happy Feet 2”. Il film d'animazione è stato doppiato da Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino e Massimo Lopez.

Happy Feet 2 su Italia 1

I DOPPIATORI DEL FILM

Oggi, sabato 13 gennaio, alle 19,30 su Italia 1 va in onda “Happy Feet 2”, film di animazione e musical prodotto negli Stati Uniti e in Australia nel 2011, da Geroge Miller, Doug Mitchell e Bill Miller, diretto da George Miller. Cast stellare, sia per quanto riguarda il doppiaggio originale, che per quanto riguarda il doppiaggio italiano. Gli attori che prestano la loro voce alla versione originale del film sono moltissimi, tutti molto noti e amati. Nei panni del protagonista Mambo ritroviamo dopo il primo capitolo di questo film Elija Wood, visto ne Il grande volo (1991), L'innocenza del diavolo (1993), la saga del Signore degli Anelli (2001-2003) e Ogni cosa è illuminata (2005). ricordiamo anche il grandissimo Robin Williams, voce di Adone/Ramòn. Robin Williams, recentemente scomparso, è stato un eclettico attore, amato dal suo pubblico e considerato il re della comicità internazionale. Ha recitato in Good Morning, Vietnam (1987), L'attimo fuggente (1989), Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (1993) e Patch Adams (1998). Gloria ha invece la voce grintosa della cantante P!nk, vincitrice di numerosi premi per la sua carriera di cantante e qui alla sua prima esperienza di doppiaggio. Nel cast di doppiatori italiani spicca quella di Beppe Fiorello, grande attore italiano già visto in numerose fiction, film per la tv e al cinema. Ricordiamo tra i suoi vari lavori Ultimo (1998), I fetentoni (1999) e Volare – La grande storia di Domenico Modugno (2013). Al suo fianco un brillante Pierfrancesco Favino, molto noto anche all'estero e presente in titoli come L'ultimo bacio (2001), Al cuore si comanda (2003), Romanzo Criminale (2005) e Angeli e Demoni (2009). La parte di Gloria invece è affidata alla cantante Nathalie, star di X-Factor.

HAPPY FEET 2, LA TRAMA

Dopo che in Happy Feet si è narrata la storia di Mambo, Happy Feet 2 segue le vicende del figlio di Mambo e Gloria, Erik. Al contrario dei genitori e degli altri pinguini, Erik non prova una grande simpatia per il ballo. Questa sua distanza dal ballo lo rende diverso agli occhi degli altri pinguini e per questo motivo Erik si isola, seguendo Ramon assieme agli amici nella sua terra natia. Il padre, accortosi della partenza del figlio, cerca in tutti i modi di andarlo a recuperare, vivendo assieme a lui grandi avventure sulla via del ritorno a casa. Il viaggio, oltre a riavvicinarlo alla propria specie e alla propria famiglia, permette a Erik di scoprire il suo talento per il canto.

