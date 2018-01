Justin Bieber e Selena Gomez/ Apre il museo della popstar che vola in solitaria a Dubai

Justin Bieber e Selena Gomez: la coppia ha passato insieme il Capodanno ma poi lui è volato da solo a Dubai, aria di crisi? Intanto a febbraio si inaugura il museo...

13 gennaio 2018 Valentina Gambino

Presto verrà aperto un museo in onore di Justin Bieber? A quanto pare sì. Il luogo dedicato al “culto”, aprirà i battenti a febbraio, per la gioia di tutte le Beliebers. Ed infatti, tra circa un mese verrà inaugurato a Stratford in Canada un museo completamente dedicato alla famosissima popstar internazionale. Proprio nella sua città natale, potrete conoscere tutti i segreti del cantante e vedere da molto vicino (ma non toccare con mano!), gli oggetti che più hanno segnato la sua favolosa carriera e la sua vita privata prima che diventasse una vera star mondiale. A predisporre il museo come si deve e con tutti gli accorgimenti del caso, ci ha pensato lo stesso Justin Bieber in prima persona, che ha fornito agli organizzatori lettere scritte a mano proprio da lui, fotografie e album di famiglia mai visti prima, premi ricevuti in tutti questi anni di carriera e molto altro ancora. A quanto pare, in base alle prime indiscrezioni, ci saranno la bellezza di ben 125 memorabilia… roba da perderci la testa, non trovate?

Justin a Dubai senza Selena, come mai?

Nel frattempo, Justin Bieber si è fortemente riavvicinato alla sua ex fidanzata Selena Gomez, tanto da diventare inseparabili. Tra i due si parla proprio di passione viva nei confronti di una seconda parte della loro relazione d’amore che, secondo le indiscrezioni, non sarebbe mai realmente terminata. Per i fan di entrambi, mancherebbe ormai poco all’ufficialità della ritrovata affinità anche se la giovane cantante, sta compiendo movimenti social un poco incomprensibili. Per esempio, la ragazza ha smesso di seguire quasi tutti sul famoso social network fotografico, in maniera – quasi – incomprensibile. Qualcuno però, parla anche di possibili nozze tra i due ma al momento è troppo presto per poterne parlare. Dopo aver passato il Capodanno insieme, Justin e Selena si sono separati, allertando i fan. Ed infatti, proprio Bieber è volato a Dubai da solo senza colei che reputano – di fatto – la sua ritrovata fidanzata. Il cantante infatti, beccato da solo all’ International Hotel, ha avuto modo di rilassarsi anche nella Spa. Staremo a vedere se la Gomez lo raggiungerà in questi giorni.

