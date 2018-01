LA LINEA VERTICALE, SERIE TV/ Anticipazioni 13 gennaio 2018: sbarca su Rai 3 con Valerio Mastrandre

La linea verticale, anticipazioni del 13 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 3. A causa di una grave malattia, Luigi si ritrova a vivere un'esperienza originale in ospedale.

La linea verticale, in prima Tv assoluta su Rai 3

LA LINEA VERTICALE: TUTTO SULLA LA SERIE TV

Al via La linea verticale, la nuova serie tv di Rai 3 che andrà in onda in prima tv assoluta nella prima serata di oggi, sabato 13 gennaio 2018. Un esperimento riuscito, a detto della critica, che ha applaudito in particolar modo al protagonista scelto da Mattia Torre, conosciuto per format come Dov'è Mario? e Boris e che ha curato anche la sceneggiatura di questo suo nuovo lavoro. Nel ruolo principale troviamo infatti Valerio Mastrandrea, che ha assunto il difficile compito di parlare di malattia, dando uno sguardo diverso ad altri contenuti ambientati quasi interamente in ospedale. Dopo essere stato rilasciato in anteprima su Raiplay ad inizio gennaio, lo show prevede quattro serate all'insegna della riflessione. La decisione della rete nazionale di procedere prima al rilascio in steaming è volutamente collegata alla proposta di Netflix, considerato il colosso in materia ed in grado di soddisfare quel modo alternativo di fare la televisione che appartiene alle nuove generazioni, provviste di dispositivi come smartphone e tablet per accedere ai contenuti preferiti. Il tutto mirato a sfruttare la preferenza del telespettatore di fare binge watching, ovvero di gustarsi interamente una serie tv tutto d'un fiato. Gli otto episodi di cui è composto lo spettacolo sono infatti tutti della durata media di 27 minuti, particolare che garantisce una narrazione ritmica e stimolante. Nel cast vanno considerati inoltre nomi importanti della televisione italiana, che si vanno ad affiancare a Mastrandrea (Luigi). Sonopresenti infatti Greta Scarano, Paolo Calabresi, Ninni Bruschetta e Giorgio Tirabassi, oltre a volti meno noti come quello di Babak Karimi e ricorrenti come Elia Shilton. Si segnalano inoltre Antonio Catania, Cristina Pellegrino, Alvia Reale, Gianfelice Imparato, Federico Pacifici e Raffaella Lebboroni.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 1

Nel primo episodio, Luigi scopre di essere stato colpito da un tumore al rene grazie ad una visita medica specialistica. Un mese dopo, il protagonista è costretto al ricovero in ospedale e deve allontanarsi quindi dalla moglie Elena, in attesa del loro primo figlio. Distanti dal suo mondo, le regole dell'ospedale dovranno diventare un'abitudine per il protagonista, che nel frattempo potrà conoscere tutti gli altri pazienti costretti ad un ricovero forzato come il suo. In qualche occasione saranno personaggi originali e stravaganti, come la caposala con la passione per il pop italiano ed il prete Costa, per non dimenticare l'urologo dal sopracciglio perennemente alzato, Barbieri, ed il paziente con cui dovrà condividere la stanza, Amed. Nonostante gli iniziali timori, il personale rassicurerà Luigi sull'operazione a cui dovrà sottoporsi, che verrà eseguita dal brillante professor Zamagna.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 2

A poche ore di distanza dall'intervento che lo porterà sul tavolo chirurgico, Luigi viene prelevato da due affabili infermiere, a cui racconterà di aver incontrato nel frattempo l'illustre professore che dovrà operarlo. Si scopre che in realtà il chirurgo si trovava a Pechino fino a qualche ora prima e che non sarà presente in clinica se non a ridosso dell'intervento. In seguito all'operazione, Luigi riapre finalmente gli occhi e grazie a Marcello, un tecnico preciso e ben informato sul suo lavoro, realizza che è andato tutto bene. Nei minuti seguenti un altro mistero getterà nel panico il paziente, quando scoprirà che Marcello non è un medico dell'ospedale. Alla moglie Elena, il dottor Policari risponderà di non voler rispondere sull'esito dell'intervento se non prima delle successive 48 ore.

