LA NONA PORTA/ Su Iris il film Johnny Depp e Frank Langella (oggi, 13 gennaio 2018)

La nona porta, il film in onda su Iris oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: Johnny Depp, Frank Langella e Emmanuelle Seigner, alla regia Roman Polanski. Il dettaglio della trama.

13 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film in prima serata su Iris

NEL CAST JOHNNY DEPP

Il film La nona porta va in onda su Iris oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 21.00. La regia è di Roman Polanski, che ha diretto questo lungometraggio nel 1999. Polanski è famoso soprattutto per altri suoi lavori, come Frantic (1988) e Il pianista (The pianist, 2002) per il quale vinse il premio Oscar come miglior regista. La Nona Porta si ispira per la sceneggiatura ad un romanzo di Arturo Perez Reverte, Il Club Dumas. L'attore protagonista è Johnny Depp che recita nel ruolo del bibliofilo Dean Corso, con lui nel cast ci sono Frank Langella (Boris Balkan) ed Emmanuelle Seigner. Nel film non viene mai detto il nome del suo personaggio. Per La Nona Porta Polanski vinse un European Film Award. Alcune delle scene sono state girate in Francia, nel castello di Puivert. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA NONA PORTA, LA TRAMA DEL FILM

Dean Corso è un esperto di libri antichi, e grazie alle sue profonde conoscenze riesce a portare a termine ottimi affari. Un giorno, Corso, viene contattato da Boris Balkan, un ricco uomo di affari che lavora nell'editoria e ha una collezione superba di antichi volumi. Balkan affida a Corso un compito estremamente curioso. Tra i libri che possiede ce n'è uno intitolato Le nove Porte del Regno delle Ombre. Il suo autore venne bruciato sul rogo, perché pare che abbia copiato il libro da un altro, opera di Lucifero in persona. Ciò che Corso dovrà fare sarà contattatale i possessori delle altre due copie esistenti del Regno delle Ombre per scoprire quale delle tre copie è vera. Secondo Balkan, le incisioni presenti nel libro servono a compiere un rituale il cui scopo è evocare Satana in persona, ma eseguendo il rituale con il suo libro non è riuscito a raggiungere tale scopo. Corso, pur non credendo realmente a queste storie, viene ben pagato e parte alla ricerca delle altre due copie. Si trova così ad affrontare degli eventi inquietanti e ad essere sovente aiutato da un'affascinante quanto misteriosa ragazza.

