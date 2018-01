LA PROMESSA/ Su Canale Nove il film con Jack Nicholson (oggi, 13 gennaio 2018)

La promessa, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: Jack Nicholson, Robin Wright, Patricia Clarkson, alla regia Sean Penn.

13 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST JACK NICOLSON

Il film La promessa va in onda su Canale Nove oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica del 2001 che è stata realizzata negli Stati Uniti con titolo originale The Pledge. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica Warner Bros in collaborazione con diverse altre case cinematografiche tra cui la Franchise Pictures. La regia è stata curata da Sean Penn, il soggetto è stato scritto da Friedrich Durrenmatt mentre la sceneggiatura è stata adattata da Jerzy e Mary Olson Kromolovsky. Le musiche presentisono state scritte da Klaus Badelt e Hans Zimmer e nel cast figurano gli attori Jack Nicholson, Robin Wright, Patricia Clarkson, Benicio del Toro e Aaron Eckhart. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNA PROMESSA, LA TRAMA DEL FILM

Black è un ispettore di polizia ormai prossimo al pensionamento. Tuttavia, prima del meritato riposo dopo una vita molto intensa per quanto concerne la sfera professionale, è chiamato ad occuparsi di un brutale assassinio. Un serial killer, con gravi problemi psicologici ha ucciso una tenera bambina a sangue freddo senza provare alcuna emozione. Black, dando inizio alle proprie indagini viene toccato profondamente da questo immane delitto promettendo solennemente ai genitori della vittima di riuscire ad assicurare il colpevole alla giustizia. Dopo alcune e sommarie indagini, viene incriminato un senzatetto abbastanza instabile dal punto di vista mentale. L’uomo, una volta condotto alla centrale di polizia non riesce a resistere alle pressioni psicologiche e temendo di passare il resto della propria vita dietro le sbarre venendo etichettato come il più disumano dei mostri, compie un drammatico gesto, si suicida all’interno della centrale. Tutto lascia pensare che sia lui il responsabile per cui il procuratore immediatamente chiude il caso. Una chiusura che non lascia soddisfatto Balck, il quale segue il proprio istinto che gli suggerisce come quell’uomo non possa essere il responsabile di quanto successo. Purtroppo arriva il pensionamento ma Black non ha nessuna intenzione di lasciar perdere così, per continuare delle personali indagini allo scopo di beccare il vero serial killer mentre cerca di commettere un nuovo delitto, Black cambia completamente vita acquistando una pompa di benzina nello stesso quartiere dove è avvenuto l’omicidio per tenere tutto sotto controllo. Questo caso diventerà una vera e propria ossessione per il povero Black con pesantissime ripercussioni sulla propria vita sentimentale in quanto sorgeranno dei pesanti attriti con la moglie, stanca di dover sopportare questo atteggiamento da parte dell’uomo.

