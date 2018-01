LEONARDO DI CAPRIO / Torna al fianco di Quentin Tarantino nel film dedicato a Charles Manson

Leonardo Di Caprio accetta la proposta di Quentin Tarantino e torna al suo fianco per il nuovo film dedicato ai crimini di Charles Manson e dei suoi adepti.

13 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Leonardo Di Caprio

Leonardo Di Caprio torna a collaborare con Quentin Tarantino, nel nuovo film in uscita con tutta probabilità nell'agosto 2019. È Deadline a riportare la notizia secondo la quale l'attore premio Oscar avrebbe accettato la nuova proposta dopo mesi di corteggiamento e che si metterà nuovamente alla prova dopo la sua trionfale recitazione nella pellicola Revenant – Redivivo di Alejandro González Iñárritu. La trama di questo nuovo progetto non è ancora stata resa nota ma secondo alcune indiscrezioni essa avrà a che fare con gli omicidi commessi da Charles Manson alla fine degli anni '60. La data di uscita della pellicola sarebbe infatti prevista per il 9 agosto 2019, un giorno non casuale perché proprio in esso si ricorderà il cinquantesimo anniversario della morte di Sharon Tate, uccisa dagli adepti di Manson. Ma quale sarà il ruolo di Leonardo Di Caprio in questo nuovo progetto, che vedrà anche la partecipazione di altri attori di prima fascia?

Leonardo Di Caprio reciterà nel nuovo film di Quentin Tarantino

Secondo le prime dichiarazioni di Quentin Tarantino, il film non sarà concentrato soltanto su Charles Manson ma concederà spazio anche alle storie degli altri protagonisti della vicenda. Motivo per cui il ruolo dell'omicida non sarà rappresentato da Leonardo Di Caprio, che invece darà il volto di un personaggio in età più avanzata. A Margot Robbie sarebbe invece stato affidato il compito di interpretare Sharon Tate, mentre ancora non è chiaro se farà parte del gruppo anche Tom Cruise, con il quale le trattative sarebbero ancora in corso. Anche Al Pacino sarebbe stato preso in considerazione per interpretare un personaggio di questa pellicola. I nomi forti sopra elencati renderanno necessario un budget di tutto rispetto, che dovrebbe aggirarsi intorno a 100 milioni di dollari. I diritti della produzione sono stati acquistati dalla Sony / Columbia Pictures mentre la The Weinstein Company (punto fermo nei precedenti lavori di Quentin Tarantino) è stata esclusa dal progetto per le ben note vicende legate allo scandalo di Harvey Weinstein.

© Riproduzione Riservata.