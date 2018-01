LORETTA GOGGI/ Uno show tutto suo che tarda ad arrivare (Verissimo)

Loretta Goggi, celebre artista italiana per la prima volta ospite su Canale 5 a Verissimo, parla del proprio futuro di sceneggiatrice e di un suo possibile show in prima serata.

13 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Loretta Goggi, la cantante, attrice e conduttrice televisiva, è ospite di Verissimo nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per sottoporsi ad una lunga intervista. Reduce dall’ennesimo successo con il programma Tale e Quale Show che l’ha vista per il settimo anno consecutivo nel ruolo di giurata, la Goggi parlerà della propria straordinaria carriera artistica, della sfera personale ma anche degli imminenti progetti futuri. A tal proposito, Loretta Goggi in una recente intervista rilasciata alla rivista Panorama, ha sottolineato come abbia intenzione di prendersi un po’ di vacanze seppur rivelando di lavorare con la sorella Daniela per la scrittura di alcuni episodi di serie televisive: “Sto scrivendo con mia sorella Daniela i plot per delle serie tv: abbiamo un po’ di idee, stiamo mettendo a fuoco le sinossi. Ho scritto due libri, mi dicono che sono una buona penna, ma in questo caso la sfida è ancora più impegnativa. Nel mio futuro oltre a recitare vorrei occuparmi di sceneggiatura”.

LORETTA GOGGI, IL TALENTO NON C’ENTRA CON L’ETÀ

Loretta Goggi nello scorso autunno si è lasciata andare ad una polemica verso i vertici Rai per una mancata considerazione nei confronti di alcuni format che l’hanno vista protagonista come nel caso della fiction Sorelle. Nella medesima intervista ha confermato il concetto e rispondendo ad una domanda sulla possibilità di poter vedere nei prossimi mesi uno show serale tutto suo tipo quello di Fiorella Mannoia, la Goggi ha sottolineato: “Non credo che possa accadere. Ho perso il conto di quanti direttori e capi struttura sono cambiati in Rai: il mio nome è scomparso dalla memoria, i nuovi dirigenti non sanno nulla di me. Prima pensavo fosse un fatto anagrafico, poi ho visto che Fiorella Mannoia a 63 anni fa un programma e lo fa benissimo e che Vasco Rossi, a 65 canta davanti a migliaia di persone. E poi ci sono attrici strepitose come Helen Mirren o Gleen Cloose: non mi paragono a loro, ma dico che il talento non c'entra con l'età”.

