LUCA VISMARA / In arrivo il singolo "L'amore ci salverà"(Amici 17)

Nuove polemiche in arrivo per Luca Vismara? L'allievo di Amici 17 ha già alle spalle una lunga querelle con Rudy Zerbi, che oggi pomeriggio potrebbe riservargli...

13 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Luca Vismara

Luca Vismara è pronto ad affrontare il nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con la scuola di Amici 17. L'allievo, in particolare, ha intenzione di affrontare ancora una volta Rudy Zerbi, che proprio negli ultimi giorni gli ha riservato una serie di critiche molto aspre. Si riaccende così una delle querelle che ha tenuto banco nel corso dell'ultima stagione del talent, nata da una serie di accuse, da parte degli insegnanti, che il cantante ha prontamente rispedito ai mittenti. In particolare, l'allievo ha ricevuto le critiche dalla maggio parte dei professori di canto, che ad eccezione di Giusy Ferreri hanno diverse volte sottolineato l'inferiorità delle sue doti canore. Consapevole di non essere l'allievo preferito dei professionisti, Vismara si avvia quindi all'ennesimo appuntamento del sabato pomeriggio con una nuova consapevolezza: dovrà dare il meglio di sé per evitare una sfida e convincere i professori a dargli una nuova possibilità.

IN ARRIVO IL SINGOLO "L'AMORE CI SALVERÀ"

Riuscirà Luca Vismara a superare la lunga diretta di Amici 17 e a convincere i suoi insegnanti di essere fra gli allievi più meritevoli di questa stagione? Per il momento, l'aspirante cantante ha più volte sottolineato di voler affrontare il suo peggior detrattore, Rudy Zerbi, che proprio nella puntata di oggi potrebbe riservargli delle sgradite sorprese. Vismara, però, poterebbe essere penalizzato anche dai suoi compagni di squadra, che già in passato lo hanno tenuto ben distante dalle esibizioni e dalle sfide settimanali. Riuscirà a convincere gli altri allievi del suo talento o nella puntata di oggi soccomberà sotto il peso delle critiche? In attesa di scoprirlo, Luca Vismara ha presentato sulla sua pagina Facebook il suoi inedito dal titolo "L'amore ci salverà", un brano prossimamente in uscita e che si suoi fan attendono da tempo. Se vi siete persi il post condiviso, nelle ultime ore, dall'allievo di Amici, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Facebook.

