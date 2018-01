Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati?/ Nuova conferma oggi a Verissimo? Intanto sul web scoppia la polemica

13 gennaio 2018 Anna Montesano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova, ma è alla fine della loro avventura nel seguitissimo reality di Canale 5 che la simpatia è diventata una forte amicizia e forse qualcosa in più. Nelle ultime ore sembra però arrivata la conferma che tra Luca e Ivana è amore e non soltanto amicizia. I due sono stati avvistati mano nella mano a Milano e questo è parso essere per molti la prova della loro relazione amorosa. Probabilmente scopriremo la verità o comunque nuovi dettagli su questo rapporto nel corso della nuova puntata di Verissimo. È stato proprio nei giri di Valzer della scorsa settimana che è stato annunciato che Ivana e Luca stanno insieme - "Ma ne saprete di più la prossima settimana" - si è poi detto nel finale della puntata di Verissimo. Oggi potrebbero essere svelati nuovi retroscena nel corso del talk show condotto da Silvia Toffanin.

LUCA E IVANA: GIACOMO URTIS SCATENA "IL CASO"

In attesa dei chiarimenti e delle conferme ufficiali che tutti continuano ad attendere, sui social si è scatenato un veri putiferio tra i fan di Ivana Mrazova e Luca Onestini e quelli degli Oneston (Luca e Raffaello Tonon). Tutto parte da una storia pubblicata su Instagram da Giacomo Urtis che immortala alcuni momenti di una cena alla quale partecipano proprio Luca, Ivana e Raffaello tra i tanti. In una di queste storie, Giacomo riprende un momento di vicinanza tra Raffaello e Luca e commenta ironico: "Ecco la nuova coppia, guarda che teneri, sono loro la nuova coppia". Una frase che sul web ha scatenato scontri tra i fan degli Oneston, che sperano possa nascere tra i due l'amore, e quelli di Ivana e Luca che sperano la medesima cosa.

