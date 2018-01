MARCO MASINI/ Da Sanremo ai tanti cambiamenti da artista (Domenica In)

Marco Masini a Domenica In (14 gennaio). L'artista fiorentino, ospite su Rai Uno, racconterà le sue numerose esperienze a Sanremo e i tanti cambiamenti nella sua carriera

13 gennaio 2018 Fabio Belli

Uno egli ospiti della nuova puntata di Domenica In, prevista per domenica 14 gennaio, sarà il cantautore fiorentino Marco Masini. Senza alcun dubbio, quello di domani sarà un pomeriggio all’insegna dei ricordi. Come ogni domenica, dunque, il pubblico avrà la possibilità di divertirsi tra un po’ di musica e gli aneddoti che gli ospiti, puntata dopo puntata, si divertono a raccontare. Di sicuro, poi, non mancherà qualche accenno a Sanremo. Manca pochissimo, infatti, all’inizio della sessantottesima edizione del festival della canzone italiana e proprio a Domenica In ogni settimana viene racconta tata la storia di questo evento attesissimo e amato proprio da tutti. Marco Masini è stato protagonista assoluto della kermesse, sin dai tempi della vittoria a Sanremo Giovani con 'Disperato', al primo podio tra i big con 'Perché lo fai' e infine alla vittoria con 'L'Uomo Volante'.

"CHE GIORNO È" IN ROTAZIONE IN RADIO

Protagonista di uno dei concerti di capodanno più seguiti, Marco Masini nell’ultimo periodo è molto presente in TV e in radio e non ha perso l’occasione di ricordare al pubblico il suo amore spassionato per la musica. Al momento, Masini è in rotazione musicale in tutte le radio con il brano "Che giorno è" e, nonostante gli anni di carriera alle spalle, ha dato prova di avere ancora tutte le carte in regola per mettere a segno un ennesimo successo. Proprio questo pezzo, infatti, è uno dei più trasmessi e pare essere riuscito ad andare incontro ai gusti di tutte le generazioni come, del resto, solo Marco Masini sa fare. Senza dubbio, la sua è stata una carriera molto interessante proprio perché il cantante toscano ha avuto la capacità di parlare dritto al cuore degli ascoltatori senza alcun genere di filtro né sovrastrutture. Tra l'altro, in occasione di una recente intervista televisiva, Marco Masini ha reso noto il fatto che deve molto sia a Raf che Umberto Tozzi. Entrambi, infatti, gli hanno consentito di prendere confidenza con il palcoscenico e di avere la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. Ovviamente, il successo è arrivato, in seguito, per suo merito e grazie ai bellissimi pezzi che ha regalato, anno dopo anno, al pubblico che in brevissimo tempo si è affezionato molto sia a lui che ai suo brani oggi considerati storici.

LE TANTE EVOLUZIONI IN CARRIERA

Nel corso della sua carriera, Marco Masini ha fatto i conti con numerose evoluzioni sotto il profilo musicale senza, però, abbandonare mai il suo stile diretto e alle volte a dir poco d’impatto che tanto è piaciuto al pubblico. Dai tempi di T’innamorerai e Principessa molto è cambiato in Masini. Per capirlo basta ascoltare i suoi testi più recenti tra cui, ad esempio, L’uomo volante con il quale si è aggiudicato anche il primo posto a Sanremo nel 2014. Le difficoltà sul cammino professionale di Masini non sono mancate ma il suo talento è riuscito a superare qualsiasi genere di ostacolo. Domani, dunque, sarà un vero piacere avere la possibilità di ripercorrere la carriera di Marco Masini in occasione della nuova puntata di Domenica In. Di sicuro, il pubblico non riuscirà alla tentazione di canticchiare i pezzi di un artista che, senza timore di essere smentiti, deve essere annoverato di diritto nei più amati degli ultimi anni del panorama discografico italiano. L'appuntamento con Marco Masini e con tutta la grande famiglia di Domenica In, pertanto, è per domani come di consueto su Rai Uno.

