Maria De Filippi/ Torna a C'è Posta per te, ma da Sanremo 2018 ad Amici e Uomini e donne quante sfuriate!

Maria De Filippi torna a parlare del Festival di Sanremo e della mancanza dei giovani dei talent ma si prepara anche a tornare regina della prima serata del sabato con C'è Posta per Te

13 gennaio 2018 Hedda Hopper

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

La sanguinaria torna padrona del sabato di Canale 5. Dal ritorno del pomeridiano di Amici 17 alla prima serata con il people show ormai ventennale, C'è Posta per Te, Maria De Filippi torna a far compagnia al suo vasto e sconfinato pubblico pronto a commuoversi o a sorridere grazie al trash delle sue trasmissioni. La conduttrice ha sicuramente fatto la storia della televisione rivoluzionando il volto e i palinsesti di Canale 5, programma dopo programma, "invenzione" dopo invenzione. Chi ha sempre seguito le sue evoluzioni sa bene che la sanguinaria ama confezionare i suoi programmi studiandoli nel minimo dettaglio e trasformandoli in base ai feedback del pubblico e agli ascolti e questo l'ha resa grande. In questi anni abbiamo imparato che o la si ama o la si odia e se alcuni seguono il primo filone definendola la Oprah Winfrey italiana, altri non sopportano il suo modo di usare i casi umani e le storie per fare ascolti.

LE SFURIATE AD AMICI E UOMINI E DONNE

Maria De Filippi non è amante dei social (non li sa usare, dice) ma sa arrivare dritta al cuore delle persone. Le capisce, le interpreta e le aiuta a capirsi lo fa sin dai tempi in cui Amici era un talk show fatto di ragazzi pronti a mettere in piazza i propri problemi con i genitori e i compagni, e lo fa anche adesso seduta sul suo gradino a Uomini e donne o sulla sua poltroncina ad Amici. Maria De Filippi le cose le dice dritte in faccia in barba anche alle dirette televisive che tanto cerca di evitare, e così se un momento prima mette sugli attenti la regia di Amici rea di sbagliare video o di non mandare in onda la classifica di gradimento ad un suo solo cenno, un attimo dopo inveisce contro i protagonisti di Uomini e donne quando per l'ennesima volta si supera il limite della decenza credendosi furbi. Per tutto questo il pubblico la ama ma anche i piani alti delle tv commerciali o private lo fanno e spesso sono in gara per aggiudicarsela.

LA DIFESA DEI TALENT E IL FESTIVAL DI SANREMO

Spesso si è parlato di un suo possibile passaggio in Rai e molti hanno visto nella sua partecipazione al Festival di Sanremo proprio delle prove tecniche di trasloco ma così non è stato. Maria De Filippi è rimasta a Mediaset, almeno per adesso, continuando a produrre programmi con la sua Fascino, ma non si chiude a riccio, anzi. Maria De Filippi fa e guarda la televisione, trova idee e ha modo di criticare e osannare i suoi colleghi o altri programmi televisivi. Proprio in questi giorni è tornata a parlare del Festival di Sanremo affidato alle mani di Claudio Baglioni. Sicuramente la sanguinaria ha una sua idea sui "conduttori" di questa edizione ma quello che le preme sottolineare è soprattutto il metodo usato per scegliere i cantanti in gara. Maria De Filippi crede che fare finta che i talent show non esistino sia uno sbaglio. Claudio Baglioni ha ridotto al minimo la presenza di ex talent nel suo Festival di Sanremo rischiando grosso soprattutto alla luce degli ascolti dell'ultima edizione, quella che ha visto proprio la sanguinaria e i cantanti di Amici e X Factor in prima linea. La sanguinaria avrà ragione anche questa volta?

