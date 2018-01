Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, C'è posta per te/ Per la prima volta insieme in tv regaleranno emozioni

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi saranno tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, programma di Maria De Filippi.

13 gennaio 2018 Fabio Morasca

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a C'è posta per te

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi saranno tra gli ospiti della prima puntata della ventunesima edizione di C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che torna in onda oggi, in prima serata su Canale 5. La showgirl e conduttrice svizzera, attualmente al timone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti, apparirà, per la prima volta in televisione, in compagnia di suo marito Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker sarà la protagonista di una delle sorprese che caratterizzano il programma di Maria De Filippi ormai da tanti anni: l'ospite vip, infatti, viene coinvolto per fare una sorpresa, ad una persona reduce da un periodo di difficoltà e la sorpresa in questione viene sempre organizzata da un suo caro. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi apriranno le ospitate vip di C'è posta per te di questa ventunesima edizione insieme a Gonzalo Higuain, calciatore e attaccante della Juventus.

PRIMA VOLTA A C'E' POSTA PER TE PER LA HUNZIKER

Per Michelle Hunziker, oltre che della prima apparizione televisiva insieme al marito Tomaso Trussardi, si tratta anche della prima partecipazione in assoluto come ospite a C'è posta per te. Michelle Hunziker è reduce dalla conferenza stampa di presentazione della 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse dedicata alla canzone italiana che, quest'anno, sarà condotta da Claudio Baglioni e dall'attore Pierfrancesco Favino. Per Michelle Hunziker, si tratterà della seconda esperienza professionale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: la showgirl svizzera, infatti, ha già co-condotto il Festival di Sanremo nel 2007, al fianco di Pippo Baudo. Nello studio di C'è posta per te, inoltre, Michelle Hunziker incontrerà anche colei che, il Festival, l'ha condotto l'anno scorso ossia la conduttrice Maria De Filippi che ha presentato le cinque serate di Sanremo dell'edizione scorsa insieme a Carlo Conti.

PRIMA APPARIZIONE IN COPPIA

Tomaso Trussardi, come già anticipato, apparirà per la prima volta in televisione, in un programma televisivo e in qualità di ospiti, al fianco di sua moglie Michelle Hunziker. Il figlio dell'imprenditore e stilista Nicola Trussardi è sposato con la conduttrice e showgirl svizzera dall'ottobre 2014 quando la coppia si sposò nel Palazzo della Ragione di Bergamo dall'allora sindaco Giorgio Gori. La loro storia d'amore, però, è iniziata nel 2011: fu il giornalista Vittorio Feltri a presentare Michelle Hunziker al suo futuro marito. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono genitori di due bambine: nell'ottobre 2013, infatti, è nata la loro prima figlia, Sole, (seconda figlia per la Hunziker, dopo Aurora Ramazzotti); nel marzo 2015, invece, è nata la loro seconda figlia, Celeste, (ovviamente, la terza figlia per Michelle). Recentemente, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno trascorso una vacanza alle Maldive.

