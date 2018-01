Mister Felicità/ Su Rai 1 il film con Alessandro Siani (oggi, 13 gennaio 2018)

Mister felicità, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: Alessandro Siani che diretto anche la regia, Diego Abatantuono e Carla Signoris. Il dettaglio.

13 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST ALESSANDRO SIANI

Il film Mister Felicità va in onda su Rai 1 oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta e interpretata da Alessandro Siani che si avvale della collaborazione di alcuni grandi nomi del cinema comico italiano, come Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell'Anna, Yari Gugliucci e David Zed. Diego Abatantuono, che in Mister Felicità veste i panni del dottor Guglielmo Gioia, è uno degli attori comici italiani più amati degli ultimi trent'anni. Nel corso della sua carriera ha poi interpretato numerosi ruoli drammatici come accaduto in Io non ho paura e Mediterraneo, per il quale ha ricevuto una candidatura come miglior attore non protagonista ai Nastri d'Argento nel 1991. La protagonista femminile del film è invece Carla Signoris, attrice teatrale, cinematografica e televisiva, nota per i suoi ruoli da protagonista in film come Un Natale con i fiocchi, Femmine contro maschi, Happy family e Le leggi del desiderio. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MISTER FELICITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è il giovane Martino (Alessandro Siani), originario di Napoli e restio a cercare qualsiasi forma di lavoro. È disoccupato e vive all'ombra di sua sorella Caterina, nell'appartamento svizzero di lei. Quest'ultima è impiegata come colf alle dipendenze di Guglielmo Gioia, un medico benestante e facoltoso, specializzato nell'aiutare i suoi pazienti a ritrovare la fiducia in se stessi. La sorella di Martino rimane però vittima di un gravissimo incidente sul lavoro. La ragazza non potrà lavorare per un lungo periodo di tempo ed ora toccherà a Martino darsi da fare per mantenere entrambi. Decide così di sostituire sua sorella Caterina a lavoro e la cosa sembra non infastidire il dottor Gioia. La situazione precipiterà quando un giorno, approfittando dell'assenza del medico, Martino fingerà di essere un suo assistente, iniziando a dispensare consigli medici ad Adriana Croft, campionessa di pattinaggio sul ghiaccio che, dopo un brutto infortunio, ha bisogno di ritrovare la fiducia nelle sue capacità per gareggiare ai prossimi campionati mondiali.

© Riproduzione Riservata.