NADIA TOFFA/ Video: "La vita ti insegna sempre qualcosa, io la prendo con ironia" (Verissimo)

Video, Nadia Toffa, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, tornerà su quei momenti terribili vissuti a metà dicembre quando sembrava in una situazione disperata.

13 gennaio 2018

Nadia Toffa, Verissimo (web)

Nadia Toffa sarà ospite di Silvia Toffanin all'interno del programma televisivo targato Mediaset, Verissimo. Oramai il programma di Canale 5 del sabato pomeriggio è un vero e proprio cult della tv, con uno share altissimo ad ogni puntata. Nadia Toffa, come è inevitabile, tornerà a raccontare qualche particolare di quel malore che l'ha colpita a metà dicembre, improvvisamente e senza nessuna avvisaglia tangibile. La Toffa ha vissuto momenti terribili e ha avuto la solidarietà e l'affetto di tutto il web. Nonostante il brutto momento passato, la Iena bionda più famosa di Italia Uno l'ha presa bene, diciamo con filosofia. Ecco, infatti, cosa ha raccontato: "Ho imparato a prendere la vita con filosofia, mi dispiace solamente per tutte quelle persone che si sono preoccupate tanto per me. Ci vuole anche ironia e se le cose devono succedere, succedono, c'è poco da fare. Ogni accadimento della vita serve a insegnarti qualcosa. Ho avuto tanta paura per i miei genitori perché non erano ancora pronti a perdermi e nemmeno le mie sorelle lo erano. Tutti erano preoccupatissimi anche se facevano finta di nulla per farmi stare calma."

NADIA TOFFA COME STA? IL MALORE, QUANTI MOMENTI DI PAURA...

Il racconto di quei momenti critici è stato raccontato da Nadia Toffa appena ha cominciato a riprendersi, il che fortunatamente è avvenuto in tempi relativamente brevi. In un primo momento la situazione della conduttrice de Le Iene sembrava essere disperata ma, alla fine, il tutto è rientrato con praticamente nessuna conseguenza a livello fisico. Per fortuna. Nadia Toffa ha di quei momenti un ricordo poco lucido, annebbiato com'era dal malore, anche se ha ricordato per filo e per segno alcuni piccoli particolari: "Al momento del fattaccio mi trovavo nella mia amata Trieste per un servizio che avevamo fatto a Le Iene. Ero scesa nella hall dell'albergo e andavo a mille come sempre, visto che dovevo prendere due treni. Però mi sentivo strana, come rallentata. Così mi sono detta che mi sarei dovuta sdraiare un attimo per riposarmi un po'. Una cosa che sicuramente non è da me." Continua Nadia Toffa: "Poi mi sono rialzata per andare a pagare il taxi; dovevo andare in stazione. Lì hanno cominciato a mancarmi le forze e sono caduta a faccia in avanti. Per diverso tempo ho avuto un livido sullo zigomo. Eventi come questo però hanno anche un risvolto più che positivo, adesso la vita nelle mie vene scorre ancora più forte di prima."

LA FAKE NEWS

In seguito al malore della conduttrice delle Iene Nadia Toffa, si era diffusa una notizia piuttosto curiosa sul web. Secondo alcune fonti, infatti, la Toffa sarebbe stata l'unica italiana nella top 10 dei termini più cercati al mondo su Google. Una notizia incredibile e alquanto improbabile, vista sì la grande popolarità nazionale della conduttrice, ma di certo non globale. E, infatti, la magagna alla fine è venuta a galla: la notizia è risultata essere una fake news, anche se 'innocentemente' fake. A darla, infatti, era stato il settimanale Newsweek che aveva titolato la notizia con un inequivocabile Who is Nadia Toffa?. La notizia, come dicevamo, è stata male interpretata da Newsweek che aveva letto male alcune statistiche fornite da Mountain View. La nostra conduttrice delle Iene, infatti, non è stata affatto nella top ten delle ricerche di Google a livello mondiale ma è stata semplicemente uno dei termini che hanno avuto un incremento maggiore rispetto all'anno precedente, il tutto dovuto ovviamente al suo tremendo malore e al boom mediatico che ne è derivato. In ogni caso, non preoccupatevi: la Toffa tornerà presto: "Torno in diretta a Le Iene a partire dall'11 febbraio. Non vedo l'ora di incontrare tutti." Qui il video del racconto del malore.

