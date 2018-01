Nicolas, Amici 17 / Sarà la sua ultima puntata? È a rischio eliminazione, provvedimento in arrivo?

Nicolas è un ballerino della diciassettesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Questa è stata la sua settimana prima dello speciale del sabato.

13 gennaio 2018 Fabio Morasca

La settimana di Nicolas ad Amici 17. (DPlay)

Nicolas De Souza è uno dei ballerini della diciassettesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo la sosta dovuta alle festività natalizie, sono riprese le lezioni all'interno della scuola di Amici. Anche il daytime del talent show, condotto da Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, di conseguenza, è tornato in onda, da lunedì a venerdì alle ore 13:50, su Real Time, con le nuove puntate. Durante il daytime andato in onda martedì, Veronica Peparini ha raggiunto il ballerino della squadra del Fuoco durante una lezione. L'insegnante si è mostrata molto soddisfatta dopo il pezzo sulle note di Habibi di Ghali. L'insegnante ha notato la voglia del ballerino e l'ha invitato a dare ancora di più. Veronica Peparini, nella fattispecie, ha consigliato a Nicolas di fare più attenzione alle espressioni del viso. In questa coreografia, Nicolas ha provato insieme a Sebastian e Andreas, vincitore della scorsa edizione di Amici.

I COMPLIMENTI DI VERONICA PEPARINI

Veronica Peparini ha ribadito la propria soddisfazione dopo l'ennesima prova: "Hai molto margine di miglioramento". L'insegnante ha mostrato vero entusiasmo davanti ai miglioramenti del ballerino. Nicolas è rientrato in sala relax molto carico per i complimenti ricevuti dalla Peparini. La settimana di Nicolas, però, nel complesso, non è stata positiva perché c'è un provvedimento disciplinare che lo attende. Il ballerino, infatti, è stato punito insieme ad altri due ballerini, Filippo e Vittorio, per continue violazioni del regolamento. Per questo motivo, durante la puntata del daytime andata in onda venerdì, Nicolas ha avuto un confronto con Alessandra Celentano, insieme a Filippo e Vittorio, in sala relax, davanti a tutti gli altri allievi della scuola. L'insegnante, messa al corrente della situazione, ha parlato di cose "gravissime" e anche "imbarazzanti" da raccontare.

IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Alessandra Celentano ha ricordato ai ballerini che la vita di un ballerino è fatta di sacrifici, di cura nei riguardi di se stessi e di regole ferree. La Celentano, quindi, ha dichiarato che, durante la puntata speciale del sabato, tutti verranno messi al corrente di quanto è accaduto e che si saranno seri provvedimenti. A questo punto, non è esclusa neanche una clamorosa eliminazione di Nicolas. Al termine della sfuriata di Alessandra Celentano, Nicolas, Filippo e Vittorio sono venuti a conoscenza del fatto che domani, sempre durante lo speciale del sabato, non avranno l'opportunità di esibirsi davanti al pubblico, in studio. Inoltre, i tre ballerini hanno dovuto subito togliersi la divisa classica degli allievi e indossare i loro abiti normali in quanto sono stati esonerati temporaneamente anche dalle lezioni. Vittorio e Filippo hanno subito chiesto scusa: nel caso di Vittorio, sono arrivate anche le lacrime.

