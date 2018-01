OGNI KILLER HA I SUOI SEGRETI/ Su Rai 2 il film con Sarah Jane Morris (oggi, 13 gennaio 2018)

Ogni killer ha i suoi segreti, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: Sarah Jane Morris, Michael Riley e Dylan Bruce, alla regia Philippe Gagnon. Il dettaglio.

13 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 2

NEL CAST SARAH JANE MORRIS

Il film Ogni killer ha i suoi segreti va in onda su Rai 2 oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 18.00. Una pellicola d'azione, thriller e drammatica che è stata prodotta in Canada nel 2012 per la regia di Philippe Gagnon. Con Sarah Jane Morris, Michael Riley, Dylan Bruce, David McIlwraith, Ross McCall, Joey Klein, Christian Paul, Brett Watson e Dan Beirne che compongono il cast della pellicola. Film per la tv facente parte del ciclo "Nel segno del giallo". Nel cast troviamo attori non famosissimi, ma comunque noti al pubblico come Sarah Jane Morris che la ricordiamo in serie tv come Felicity (2001-2002), Brothers & Sisters (2006-2009), NCIS – Unità anticrimine (2011-2012) e The Night Shift (2015-2017). Al suo fianco Ross McCall, visto in Band of Brothers: Fratelli al fronte (2001), Crash (2008-2009), 24: Live Another Day (2014). Tra i nomi del cast vanno menzionati inoltre Michael Riley (Power Play dal 1998 al 2000, La corte di Alice dal 2004 al 2006 e Being Erica dal 2009 al 2011) e Dylan Bruce (Arrow dal 2013 al 2014, Orphan Black dal 2013 al 2016 e American Gothic nel 2016). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OGNI KILLER HA I SUOI SEGRETI, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra le vicende di un detective di polizia del dipartimento di polizia di Boston, Karyn Mitchell (Sarah Jane Morris), coinvolta in un nuovo terribile omicidio del famigerato serial killer Hades, già affrontato in passato. Questa volta la firma di Hades viene inequivocabilmente ritrovata su un cadavere marchiato. Per condurre le indagini deve affiancarsi al partner ed ex compagno di vita, Gavin McNabb, con il quale Karyn farà di tutto per catturare lo spietato assassino. La missione si complica e si fa tremendamente inquietante quando Hades comincia a sviluppare un interesse morboso per la detective, tempestandola di chiamate e giocando con lei come il gatto gioca col topo. Divisa tra i traumi che Hades le ha provocato durante i primi incontri negli anni '90 e la voglia di riscattarsi e consegnare il killer alla giustizia, Karyn lotterà contro un nemico che sembra invincibile per fare di tutto per non diventare una delle sue numerose vittime.

© Riproduzione Riservata.