PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 13 gennaio 2018 a LatteMiele: Pesci scarichi, Gemelli alle prese con dei ritardi

Oroscopo 2018, 13 gennaio, previsioni di Paolo Fox: Pesci stanchi, hanno aiutato troppo gli altri. Ritardi per i Gemelli che creano non pochi disagi. Che sabato sarà per i segni zodiacali^

13 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 13 GENNAIO 2018

Andiamo ora a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele nel dettaglio. Partiamo dai segni zodiacali di Acquario e Capricorno per quanto raccontato in vista della giornata di oggi sabato 13 gennaio 2018. Per l'Acquario in questi giorni ci sono scelte da fare importanti tra due situazioni che premono. Non si ama stare in bilico e rimanete critici per questo si cerca un equilibrio che non sempre è facile da trovare. Spesso si è un po' troppo polemici ma una scelta va fatta entro la fine di maggio. Il Capricorno chiude la settimana in grande stile. Con grande coraggio si può distruggere ciò che fa male per un cammino di successo. Favoriti gli incontri e le relazioni che portano a qualcosa di soldi anche in vista del futuro. Non c'è preoccupazione se le cose vengono gestite con maturità e polso fermo. Sicuramente è un momento positivo di cui vanno sfruttate assolutamente le potenzialità.

RITARDI PER I GEMELLI, SEGNI IN CALO

Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare i segni zodiacali che dall'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele risultano essere in calo. I Gemelli si incastrano in situazioni piuttosto complicate da sbrigare. Ritardi e disagi sono all'ordine del giorno, ma ci si deve fermare un attimo ad analizzare le situazioni per cercare di superarle grazie a forza e determinazione. Il Cancro si trova in un ambiente non favorevole e si rischia di non riuscire a superare gli ostacoli giornalieri che si contrappongono. L'obiettivo deve essere quello di essere sereni nell'analizzare le cose, senza rischiare di trovarsi a stupire gli altri con prove che richiedono esageratamente impegno e forza di volontà. Difficoltà per quanto riguarda il segno del Leone che si trova ad affrontare disagi dal punto di vista pratico. Il problema rimane anche il fatto che non ci si inchina praticamente mai per chiedere aiuto agli altri.

PESCI SCARICHI DOPO AVER AIUTATO GLI ALTRI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte dai top e flop per la giornata di oggi sabato 13 gennaio 2018. La Bilancia si troverà a dover effettuare dei cambiamenti importanti verso la Primavera. Non si hanno delle certezze e questo porta a vivere con estrema ansia e qualche complicazione. Bisogna stare attenti a rapportarsi con i segni zodiacali di Ariete e Bilancia. Lo Scorpione è alla ricerca di soluzioni importanti, c'è bisogno di nuove certezze che devono portare a trovare un equilibrio non facile da raggiungere. I Pesci decidono di assistere gli altri, ma rischiano per questo di trovarsi senza forze. I nuovi incontri potrebbero essere importanti e regaleranno la possibilità di innamorarsi ancora una volta. L'Acquario deve prendere invece una scelta tra due situazioni opposte che premono. Per alcuni si tratta di lavoro, per altri d'amore, ma comunque non sarà facile prendere una decisione.

