Paola Turci / Le critiche a Carmen Ferreri: "Questa cosa mi fa venire i nervi!" (Amici 17)

Paola Turci tornerà oggi pomeriggio nella scuola di Amici in attesa di dare il via ai suoi nuovi progetti. Ecco tutte le news sulla cantante... (Amici 17)

13 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Paola Turci

È una Paola Turci più irriverente del solito quella che, nell'ultima settimana di Amici 17, ha rimproverato Carmen Ferreri per le sue buone maniere. L'insegnante, infatti, ha ammesso di non gradire quei suoi modi estremamente gentili, che alcune volte appaiono quasi costruiti. "Mi scateni qualche cosa che non mi convince", ha ammesso Paola Turci, che per chiarire meglio il suo punto di vista ha ammesso di non amare particolarmente i continui ringraziamenti che le riserva la sua allieva. "Questa cosa che dici sempre ‘grazie, grazie, scusate, scusate, scusa, scusa’ mi fa venire i nervi". Con il proposito di tirare fuori tutta la grinta dell'aspirante cantante, la professionista ha cercato ancora una volta di dire la sua, con la speranza di svecchiare il suo stile e renderla più vicina alla musica contemporanea: "Io ti sento un po’ classicona, un po’ antica". Riuscirà Carmen Ferreri, con la puntata del sabato ormai alle porte, a mettere a frutto tutti i suoi insegnamenti?

NUOVI PROGETTI IN CANTIERE

Paola Turci si prepara ad affrontare il nuovo appuntamento con la scuola di Amici 17 con un nuovo progetto in cantiere. Poiché ore fa, sul suo profilo social, la cantante ha infatti annunciato che è in partenza qualcosa di innovativo che la vedrà coinvolta in un'esperienza del tutto speciale. "Dove comincio io Dove finisci tu. Nuovo progetto in arrivo, Fiori nei cuori", si legge sulla fan page ufficiale dell'insegnante di Amici, che ha accompagnato il suo messaggio con un'immagine che la ritrae circondata da un letto di fiori. Cosa avrà in serbo Paola Turci per i suoi numerosissimi fan? In attesa di scoprirlo, i follower si sono riversati sul suo profilo social ufficiale: "qualcosa c’è in arrivo! Non ci resta che aspettare!". Qualcuno ha inoltre intuito che si tratta dell'uscita del suo nuovo videoclip, una novità che i suoi seguaci aspettano ormai da tempo: "Stupenda.... non vedo l'ora di vedere il video", "Questo pezzo è una bomba!". Se vi siete persi il suo post, potete cliccare qui.

