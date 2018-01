RIKI/ Riccardo Marcuzzo: “Far parte di un film è una esperienza nuova” (Verissimo)

Protagonista a Verissimo il cantautore italiano Riki. Per lui, artista emergente, un 2017 da record e un 2018 già costellato da una serie di successi.

13 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Riki, Verissimo

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo è uno degli ospiti più attesi di verissimo. Per lui un anno appena concluso da incorniciare. Nonostante la sua carriera sia cominciata soltanto pochi mesi fa dopo la sua ultima partecipazione al talent Amici, sono già tanti i traguardi raggiunti da Riki. In primis il suo EP d’esordio Perdo le parole uscito nello scorso mese di maggio non solo ha ottenuto il triplo disco di platino ma si è anche posizionato al primo posto in classica per molte settimane consecutive. Per lui un primato e un record visto che è l’unico cantante ad aver ottenuto questo risultato nel 2017. È stato anche il solo artista italiano emergente ad entrare nelle classifiche di ben sei Paesi come la Svizzera, Malta, Cipro, Grecia, Lussemburgo ed ovviamente l’Italia. I suoi video Aspetterò lo stesso e Perdo le parole hanno superato ben cento milioni di visualizzazioni. Nel mese di ottobre ha inoltre pubblicato il nuovo album di inediti Mania che già la prima settimana si è certificato disco d’oro per poi diventare di platino nelle settimane successive. I suoi progetti per il 2018 sono pressoché ambiziosi infatti a partire dal prossimo 16 febbraio partirà il suo tour per ben diciannove tappe.

RIKI: “CERCO DI GODERMI IL PIÙ POSSIBILE QUESTO PERIODO”

Le gratificazioni e i successi per Riki non sono certi finiti qua. Infatti il giovane cantante ha firmato la colonna sonora del nuovo film d’animazione Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa nelle sale in questi giorni con il brano il tempo intorno. Intervistato a Radio Italia ha raccontato la storia del film ispirata allo storico personaggio Leonardo Da Vinci spiegando le enormi emozioni provate nel partecipare per la prima volta ad una produzione cinematografica.

Queste le sue parole: “Far parte di un film è un’esperienza nuova per me. Essere scelto come colonna sonora è una cosa che all’inizio mi ha spiazzato: la canzone era Il tempo intorno e ho accettato subito, sono molto contento. Mi hanno detto che il film era incentrato sul personaggio di Leonardo da Vinci da giovane. Io sono un grandissimo appassionato, già da bambino, del Rinascimento, ma anche di tutta la storia dell’arte: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello e Botticelli erano i miei preferiti e mi ispiravano da piccolo. Per questo ho accettato di far parte, in piccolo, di questa produzione”.

Ha inoltre confessato che non si ritiene un fenomeno come spesso viene etichettato, è stato semplicemente molto fortunato e di certo non si aspettava tutto questo successo che però sta cercando di gestire al meglio senza montarsi la testa: “È talmente tanto quello che mi sta capitando che non me ne rendo conto, per fortuna! Riesco a godermi li momento, riesco a staccare: a volte sembro un po’ assente, ma è perché cerco di godermi il più possibile questo periodo. Non mi aspettavo tutto questo successo”.

