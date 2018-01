SABRINA GHIO / L'ex tronista di Uomini e donne si propone per un calendario sexy

Sabrina Ghio ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Spy, nella quale ha parlato di amore, della sua avventura a Uomini e donne e di un desiderio per il futuro.

13 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Sabrina Ghio

L'avventura di Sabrina Ghio a Uomini e donne non si è conclusa nel migliore dei modi. La tronista, dopo un percorso difficile caratterizzato da diversi alti e bassi, ha scelto il suo complicato corteggiatore Nicolò Raniolo che però ha rifiutato di proseguire insieme a lei l'avventura fuori dal programma. Dopo il no, la tronista ha lasciato il programma da single e negli ultimi mesi le voci di un suo possibile nuovo amore si sono rincorse nei social network. Ma davvero la Ghio è felice al fianco di un uomo? Quali sono i progetti lavorativi e sentimentali per il nuovo anno? A parlarne è lei stessa in un'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Spy. In essa racconta, come queste voci siano del tutto infondate: "Ho trascorso l’ultimo dell'anno in Messico con un’amica. Pochi giorni per staccare la spina e nessun fidanzamento in vista, al contrario di quanto hanno scritto alcuni siti o magazine. Sono single".

Sabrina Ghio farà un calendario sexy?

Anche se single, Sabrina Ghio non smette di sperare nell'amore come da lei stessa evidenziato nell'intervista riasciata a Spy: "Ho commesso tanti errori. Mi son annullata per amore, fin da quando ero troppo giovane. Ora aspetto la storia più bella della mia vita. Ho trentadue anni e nessuno può impedirmi di sognare". Purtroppo, con Nicolò Raniolo non è andata come sperato e Sabrina, a mentre fredda, chiarisce le ragioni per le quali lo aveva scelto: "I suoi occhi mi ricordavano mio padre Maurizio. Con lui ancora oggi non ho un buon rapporto. Sapevo che non era un ragazzo facile, ma dentro di me era subentrato l'animo da crocerossina". E per quanto riguarda il futuro, l'ex tronista di Uomini e donne apre la strada ad un possibile calendario nel quale potrebbe sfruttare le sue forme prorompenti: "Lo farei solo perché tra un po' cu** e te**e mi diranno addio e tramonteranno".

