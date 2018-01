SKIN TRADE - MERCE UMANA/ Su Rete 4 il film con Dolph Lundgren (oggi, 13 gennaio 2018)

Skin Trade - Merce umana, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: Dolph Lundgren, Tony Jaa e Ron Perlman, alla regia Ekachai Uekrongtham. Il dettaglio.

13 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST DOLPH LUNDGREN

Il film Skin trade - Merce umana va in onda su Rete 4 oggi, sabato 13 gennaio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola d'azione del 2014 che è stata diretta da Ekachai Uekrongtham (Beautiful boxer, The coffin, The wedding game) ed interpretata da Dolph Lundgren (I mercenari - The expendables, Rocky IV, I dominatori dell'Universo), Tony Jaa (XXx - Il ritorno di Xander Cage, Ong-bak - Nato per combattere, The protector - La legge del Muay Thai) e Ron Perlman (Hellboy, Pacific Rim, Animali fntastici e dove trovarli). Lundgren è anche autore del soggetto della pellicola, molto liberamente ispirata a fatti realmente accaduti. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SKIN TRADE - MERCE UMANA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Nick Cassidy (Dolph Lundgren) è un poliziotto americano che compie operazioni sotto copertura. Durante una di queste, uccide involontariamente il figlio di un importantissimo trafficante di esseri umani, serbo ma attivo su scala globale, Viktor Dragovic (Ron Perlman). Quest'ultimo, decide di vendicarsi in modo esemplare, eliminando Nick e tutta la sua famiglia. Durante l'attentato, la moglie e la figlia del poliziotto vengono uccise, ma quest'ultimo, riesce miracolosamente a salvarsi. Da quel momento fermare Dragovic diventa per Nick una questione di vendetta personale. Ripresosi dalle ferite subite nell'attentato, Nick si sposta quindi a Bangkok, sulle tracce del trafficante. Qui, Nick riesce ad ottenere l'aiuto di Tony Vitayakui (Tony Jaa), un poliziotto thailandese con un conto aperto con Dragovic. I due cominciano quindi ad indagare nella malavita thailandese alla ricerca di tracce per scovare Dragovic. Nel frattempo, a Bangkok, arriva anche Eddie Reed (Michael Jai White), un agente FBI inviato lì per riportare Nick in patria.

