SPOSA LA DOTTORESSA DEL FRATELLINO MORTO DI TUMORE/ Video, insiste: "è quella giusta" (C'è Posta per te)

Sposa la dottoressa del fratellino morto di tumore: Luigi sposerà Roberta, la donna che suo fratello prima di morire aveva insistito per fargli conoscere (C'è posta per te)

Sposa la dottoressa del fratello morto (foto da Witty)

Torna C'è posta per te e tornano d'attualità le storie strappalacrime che tanto piacciono agli italiani. In quella che ha aperto la nuova stagione del programma di Maria De Filippi, però, c'è stato qualcosa di diverso dalla solita commozione, più che altro il segno che forse un destino è stato scritto per ognuno di noi e forse la cosa migliore da fare è seguirlo. Semplicemente seguirlo. Ma facciamo un po' d'ordine: protagonista del racconto è Luigi, il figlio modello che mamma Pasqualina, accompagnata dal papà, vuole premiare per la dedizione che ha mostrato nei confronti della famiglia anche nelle ore più difficili. Il riferimento è alla malattia del fratellimo, altrettanto buono portato e via troppo presto da un tumore. Il riconoscimento al buon cuore di Luigi ha il volto di Gonzalo Higuain, idolo del protagonista juventino di questa storia, ma il fatto che impressiona e commuove il web: il giovane, infatti, presto si sposerà. Con chi? Semplice, con la dottoressa del fratellino scomparso...Clicca qui per il video

IL CONSIGLIO DEL FRATELLO

Ecco i destini che si intrecciano, il fratellino malato che dopo una visita in ospedale telefona a Luigi per dirgli che c'è una certa dottoressa Roberta, "una ragazza speciale, bella e brava". Il paziente, convinto che la sua dotteressa sia quella giusta, insiste e insiste fino a quando Luigi non si convince a conoscerla e...e vissero felici e conteni, si potrebbe dire, se non fosse che il Cupido di questa sotria purtroppo non c'è più. Sarà certamente felice di sapere, però, che quei due - il fratello e la dottoressa - a breve diventeranno marito e moglie. E faranno presto un viaggio - magari quello di nozze - a New York. A regalarglielo Gonzalo Higuain in persona, lo stesso attaccante che in un italiano stentato ma incisivo ha ricordato:"Quello che sta lassù sarà veramente contento: perché quello che ti vuole bene veramente non va mai via". Anzi, è il caso di aggiungere: ti fa compagnia per sempre. Difficilmente marito e moglie potranno dimenticare la persona che li ha fatti incontrare e innamorare. Qui la famiglia al completo, dottoressa Roberta compresa!

