STEFANO DE MARTINO/ “L'Isola dei Famosi, la mia occasione! Per Belen Rodriguez ci sarò sempre...” (Verissimo)

Stefano De Martino ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei Famosi.

13 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Stefano De Martino, Verissimo

Stefano De Martino, l’ex marito di Belen Rodriguez, a Verissimo sarà protagonista di una lunga intervista nella quale parlerà anche e soprattutto della nuova esperienza mediatica che lo vedrà, a partire dal prossimo 22 gennaio, nelle vesti di inviato per il reality di Canale 5 l’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. De Martino probabilmente svelerà soltanto in parte quelle che sono le novità prevista per questa edizione del 2018 che tra l’altro potrebbe partire sotto una cattiva stella. Infatti, lo scorso martedì c’è stato al largo dell’Honduras un potente evento sismico di magnitudo 7.6 della Scala Richter che sta facendo temere per un possibile rischio tsunami. Un evento che è stato rimarcato sui social anche dello stesso Stefano De Martino. Resta da vedere se la redazione del programma possa prevedere un rinvio della prima puntata, cosa che non sarebbe inusuale per questo reality.

STEFANO DE MARTINO E L'ISOLA DEI FAMOSI: TRAMPOLINO DI LANCIO?

Dunque Stefano De Martino è ufficialmente il nuovo inviato nei mari dell’Honduras del reality L’Isola dei Famosi succedendo così a Stefano Bettarini che ha svolto questo ruolo nella passata edizione. Un ruolo che potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio per De Martino il quale, pare, abbia avuto la meglio rispetto ad un altro candidato illustre com’era Daniele Bossari fresco vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia per De Martino questa esperienza ha comunque richiesto un piccolo sacrifico giacché si è visto costretto ad abbandonare Amici sia per quanto riguarda il pomeridiano che per il serale.

A convincerlo ad accettare questa proposta sembra essere stata, tra l’altro, la propria ex moglie Belen Rodriguez che deve parte del proprio successo proprio al reality italiano. Nell’intervista in onda domani a Verissimo, Stefano De Martino confida ai microfoni di Silvia Toffanin in che modo vede la sua esperienza all’Isola dei famosi: “Per me fare L’isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di ‘Amici’, ma non mi piace vivere di rimpianti”. Riguardo ai rumors che lo vorrebbero fidanzato con la blogger Gilda Ambrosio, Stefano dice: “Sono single.

Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione”. Riguardo ai rapporti con l’ex moglie Belen Rodriguez, confessa: “Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l’uno per l’altra”.

