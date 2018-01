Samanta Togni sta male/ Si è operata la fidanzata di Panucci e ballerina di Ballando con le stelle

Samanta Togni sta male e sui social annuncia un intervento che l'ha messa ko ma non dimentica di ringraziare l'amato compagno Christian Panucci, tornerà a Ballando con le stelle?

13 gennaio 2018 Hedda Hopper

Samanta Togni e Christian Panucci

Brutte notizie per i fan di Ballando con le Stelle e di Samanta Togni. La storica ballerina del programma ha annunciato poco fa sui social che ha subito un intervento che l'ha messa ko e i fan pensano già che questo possa compromettere la sua presenza nella prossima edizione di Ballando Con le Stelle prevista per la primavera. Samanta Togni ha scritto: "L’altro ieri ho fatto un piccolo intervento per togliere un’ernia inguinale . Grazie ai dottori dell’ospedale Santa Maria di Terni , a tutto il personale, alla mia splendida famiglia che non mi lascia mai sola e al mio amore @christian.panucci che mi è stato vicino passo dopo passo in questa avventura! Ora sto bene .. qualche giorno di recupero e torno più forte di prima! #nevergiveup#gratitude #gratitudine #imback". Le sue parole hanno subito rincuorato i suoi fan e quelli del programma di Rai1 che adesso sperano che tutto vada per il meglio. Ecco il post della ballerina:

Un post condiviso da Samanta Togni (@samantatogni) in data: Gen 13, 2018 at 12:03 PST

UNA STORIA D'AMORE A PASSO DI DANZA

Al suo fianco, come lei stessa ha annunciato sui social, c'è stato proprio il suo amato Christian Panucci. L'ex calciatore, ora dirigente del calcio, è fidanzato con la ballerina ormai da quasi due anni. I due si sono incontrati e innamorati a Ballando con le Stelle dove lei era una delle insegnanti e lui era pronto a scendere in pista. Non è la prima volta che la Togni aveva perso la testa per uno dei suoi "studenti" visto che era successo lo stesso anche con Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. Ma questa volta le cose sembrano diverse visto che i due formano una coppia ben affiata ormai da tempo e lei stessa si era detta felice di questo incontro. I due hanno già delle relazioni fallite alle spalle e per questo avevano preferito andare avanti con i piedi di piombo. Le cose possono solo migliorare, per entrambi, e lo speriamo anche dopo questo piccolo ostacolo.

