Sanremo 2018/ Toto-nomi e outfit, Michelle Hunziker vestirà Trussardi? Non è detto…

Sanremo 2018 news: ecco le ultime indiscrezioni sul Festival della musica italiana, dal toto-vincitori, al cachet dei conduttori e gli outfit, le ultime notizie sui preparativi.

13 gennaio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018

Manca meno di mese al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo 2018. Dal prossimo 6 febbraio, si apriranno le danze del Festival con protagonista Claudio Baglioni, anche direttore artistico dell’evento che avrà vita nella città dei fiori. Chi vincerà? Nonostante sia molto prematuro poterlo dire, il toto-nomi sta già facendo il suo corso. Ed infatti, tra i probabili vincitori le quote ci parlano di Ermal Meta in coppia con Fabrizio Moro, in gara con il brano dal titolo "Non mi avete fatto niente”. Al secondo posto compare il nome di Mario Biondi, quotato tra 4,50 e 5. Segue sul podio Noemi, staccata con le quote tra 7 e 8. Per quanto riguarda la Nuove Proposte invece, primeggia il nome di Ultimo quotato tra 2,30 e 1,90. Segue Mudimbi tra 3,50 e 4 e Leonardo Monteiro con le stesse quote. I numeri in questo periodo, sono alla base della manifestazione canora ecco perché, dopo le quote dei bookmakers, sono emersi anche i cachet dei conduttori della kermesse: quanto guadagneranno?

Sanremo 2018, ecco quando guadagnano i conduttori

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: quanto guadagneranno per la conduzione di Sanremo 2018? Il direttore artistico si porterà a casa complessivamente 600mila euro (la media di 120mila euro a serata). Michelle Hunziker guadagnerà 400mila euro e Pierfrancesco Favino si dovrà "accontentare" solo di 300mila euro. Nel frattempo, i preparativi per la nuova edizione del Festival sono già in pieno fermento da giorni. Tra le altre cose, impazza la scelta del look: chi verrà vestito da chi? Ci sono pochi dubbi sugli abiti che dovrebbe indossare la conduttrice di Striscia la Notizia. Da sempre infatti, la kermesse non è soltanto musica ma anche fonte d’ispirazione per look alla moda e tendenze di stile per l’anno appena iniziato. La Hunziker potrebbe vestire Trussardi (manca a dirlo!) e proprio stasera, debutterà con Tomaso al suo fianco durante la prima puntata della stagione di C’è posta per te. Per quanto riguarda gli altri outfit invece, pare che sia tutto top secret. In conferenza stampa infatti, la Hunziker indossava Trussardi ma non è detto che la cosa possa ripetersi anche per tutte e cinque le serate del Festival.

