Superbrain 2018 / Pagelle e video: Matteo di Cianni la rivincita operaia, Tess Tedeschi star della serata

Il primo vincitore della stagione di Superbrain 2018 è Matteo di Cianni, un concorrente dalla memoria senza limiti. Al secondo posto la piccola Tess Tedeschi, una bimba in grado di...

13 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Paola Perego, conduttrice di Superbrain

Le prime cinque supermenti della stagione 2018 di Superbrain si sono sfidate in un duello che a fine puntata ha visto trionfare il talentuoso Matteo di Cianni, un operaio con la passione per i codici, che riesce a memorizzare un numero infinito di cifre. Per la sua sfida, il concorrente è riuscito a enunciare, naturalmente in ordine sparso, oltre dieci codici di nove cifre ciascuno, realizzando uno spettacolo ricco di pathos dove non è mancata di certo l'emozione. Per lui, dalla giuria, un punteggio di 8.7, a cui si è aggiunta la votazione del pubblico in sala. Fra i protagonisti con l’abilità più interessante ricordiamo il giovanissimo Federico Gengotti, un ragazzo di soli sedici anni in grado di memorizzare un’immagine e scovare il dettaglio che non è conforme all'originale nel video da cui è tratta. Il suo grande talento, che gli ha permesso di arrivare terzo, nasce dalla capacità di riuscire a guardare due scatti apparentemente identici, uno corretto e uno sbagliato, e a combaciarli mentalmente: sovrapponendo le due foto, il suo cervello riesce infatti a individuare anche la più piccola differenza, per una capacità mnemonica davvero fuori dal comune (Voto della giuria 8.7). A questo link è possibile visualizzare il video delle esibizioni della serata sulla fan page ufficiale di Rai Uno.

MATTEO DI CIANNI, LA RIVINCITA DELL'OPERAIO

Singolare e allo stesso tempo sorprendente a Superbrain 2018 la capacità della piccola Tess Tedeschi di riconoscere le razze canine semplicemente dal tocco della loro lingua. La concorrente, che ha scoperto di avere quest'abilità solo per caso dopo aver accolto nella sua vita un cane di nome Sky, ieri sera ha indossato una benda e ha dato il via alla sua prova straordinaria. Analizzando attentamente il tocco dei cani presenti nel parterre, è riuscita infatti a esaminare nel dettaglio tutte le razze in gioco e a dare la risposta esatta ben cinque volte su cinque, spiegando i motivi delle sue scelte (voto della giuria 8.7). Fra i migliori anche Amos Tesciuba, il concorrente che in apertura di puntata ha stupito i presenti grazie alla sua straordinaria capacità di calcolo. Penalizzato dalla lettura veloce di Paolo Bonolis, il protagonista non si è perso d’animo e, con un controllo senza precedenti, è riuscito a calcolare tre risposte esatte su tre. Nella classifica, purtroppo, si è fermato solo al quarto posto, superato da altri tre concorrenti dalle abilità fuori dal comune.

